Нередко такой транспорт на дороге становится причиной заторов — для обгона другим водителям приходится подолгу ждать расширения дороги или участка, где закончится зона знака, запрещающего обгон.

В городе скорости ниже, поэтому в черте населённых пунктов никаких специальных инструкций для водителей, не способных ехать в высоком темпе, нет. Однако за городом дела обстоят иначе. Там ПДД предъявляет особые требования к водителям тихоходного транспорта. Они по возможности не должны создавать помех другим машинам — если дорога узкая и обгон затруднён, им следует прижиматься максимально вправо или периодически останавливаться, освобождая дорогу. Об этом говорит п. 11.6 Правил.