Мы много рассказываем о дорожных знаках, но в ПДД есть ещё одна категория табличек — те, что устанавливаются прямо на машину. Одна из них — знак тихоходного транспортного средства. Объясняем, о чём он говорит водителям и в каких ситуациях медленное ТС можно обогнать без нарушения Правил.
Что такое тихоходное ТС
Тихоходное транспортное средство — это машина, которая по своим техническим характеристикам (возможностям) не может двигаться быстрее 30 км/ч, что указано в паспорте завода-изготовителя. Как правило, это специализированная техника — асфальтоукладчики, тракторы, экскаваторы, транспорт на гусеничном ходу, сельхозтехника и т.п.
Нередко такой транспорт на дороге становится причиной заторов — для обгона другим водителям приходится подолгу ждать расширения дороги или участка, где закончится зона знака, запрещающего обгон.
В городе скорости ниже, поэтому в черте населённых пунктов никаких специальных инструкций для водителей, не способных ехать в высоком темпе, нет. Однако за городом дела обстоят иначе. Там ПДД предъявляет особые требования к водителям тихоходного транспорта. Они по возможности не должны создавать помех другим машинам — если дорога узкая и обгон затруднён, им следует прижиматься максимально вправо или периодически останавливаться, освобождая дорогу. Об этом говорит п. 11.6 Правил.
Как обозначается тихоходный транспорт
Для тихоходов создан специальный знак 9.10. Обязанность по его установке прописана в Основных положениях по допуску ТС к эксплуатации. Знак выглядит как красный треугольник в жёлтой или жёлто-красной окантовке.
Параметры знака определены в ГОСТ 41.69-99. Он имеет форму равностороннего треугольника с длиной стороны 350–365 мм. На табличку должно быть нанесено красное флюоресцирующее покрытие. Кроме того, у неё должна быть красная или жёлтая световозвращающая кайма шириной 45–48 мм. На изделии обязательна маркировка производителя и указание страны изготовителя.
Важно: по правилам тихоходной признаётся только машина, которая не может ехать быстрее 30 км/ч именно по заводским характеристикам. Это означает, что еле-еле ползущая в подъём, гружёная фура или видавший виды (и не факт, что исправный) автомобиль не признаются тихоходным ТС, даже если едут со скоростью 10 км/ч.
Табличку размещают на задней части тихоходного ТС или на прицепе, если таковой присутствует. Таким образом, участники дорожного движения издалека будут правильно классифицировать идущую впереди машину. На многополосной дороге водитель сможет заранее перестроиться, а на узкой — своевременно подготовиться к обгону.
Правила обгона тихоходного ТС
Подробно про обгон мы рассказывали в отдельной статье, а здесь повторим коротко основные моменты.
Обгон — это манёвр, при котором водитель использует «встречку», чтобы объехать движущуюся впереди машину. Также есть понятие опережение — это тот же манёвр, но без выезда на встречную полосу.
Где нельзя обгонять:
- на перекрёстках со светофором или регулировщиком, на всех других — если вы находитесь на второстепенной дороге;
- в местах с ограниченной видимостью (повороты, подъёмы);
- по трамвайной линии встречного направления;
- на мостах, путепроводах, эстакадах, под ними, а также в тоннелях;
- на пешеходных переходах;
- за 100 метров до ж/д переезда;
- если на дороге есть две или более полос в вашем направлении;
- с пересечением сплошной разметки 1.1, двойной сплошной 1.3 и за запрещающим знаком 3.20. Если вы на грузовике, то также за знаком 3.22.
Когда нельзя обгонять:
- если вы не уверены, что успеете безопасно завершить манёвр;
- когда вы помешаете другому ТС (вас обгоняет машина, впереди идущую машину обгоняет другой автомобиль, машина впереди включила левый поворотник и т.п.).
Исключения из правил обгона
Исключения из правил обгона
По сути их всего два:
- любое нарушение не будет считаться таковым, если причиной совершения манёвра послужила крайняя необходимость, то есть более серьёзная опасность. Об этом сказано в статье 2.7 КоАП РФ. Правда, необходимость ещё придётся доказывать — инспектору или судье;
- из описания знака 3.20 «Обгон запрещён» в ПДД следует, что за ним можно обгонять тихоходное ТС, велосипед, мопед, мотоцикл без коляски и гужевой транспорт.
Важно: исключения сделаны только для знака 3.20! Все остальные зоны вроде пешеходных переходов мостов и прочее по-прежнему под запретом.
Есть и ещё нюанс. Если транспортное средство действительно тихоходное, но на нём по каким-то причинам отсутствует табличка, закон всё равно разрешает обгонять за знаком 3.20. Об этом сказано в п. 15 Постановления Пленума ВС РФ № 20 от 25.06.19, если водитель тихоходного ТС нарушает закон, другие водители не обязаны отвечать за это.
Однако в ПДД такой формулировки нет, поэтому велика вероятность, что доказывать свою правоту придётся уже в суде. Кроме того, практически никто точно знает, какие данные прописаны в паспорте едущей впереди машины. Поэтому лучше всё же ориентироваться на опознавательную табличку 9.10.
Какой штраф за неправильный обгон
Если водитель выехал на встречную полосу, чтобы объехать тихоходное транспортное средство, которое посчитал (ошибочно) препятствием, его могут оштрафовать на 5000 рублей или лишить прав на полгода по п. 4 статьи 12.15 КоАП РФ. За ещё одно такое нарушение могут лишить прав на год (п. 5 той же статьи КоАП). Аналогично накажут за обгон в неположенном месте в любой другой ситуации, отличной от описанной выше.
Итак, совсем коротко
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Тихоходное ТС — это машина, которая конструктивно не может ехать быстрее 30 км/ч.
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Тихохода обозначает красно-жёлтый треугольный знак, расположенный в задней части ТС.
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Обгон тихоходного транспортного средства возможен в разрешённых местах, а также за знаком 3.20 «Обгон запрещён».
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Если водитель обогнал другую машину, приняв её за тихоходное ТС, его ждёт штраф 5000 рублей или лишение прав до полугода.