Если на машине, которой управляет новичок, отсутствует знак «Новичок за рулём», остановивший ТС сотрудник ГИБДД имеет право выписать штраф по статье 12.5 Кодекса об административных нарушениях (КоАП). По пункту 1 этой статьи начинающему водителю грозит штраф в размере 500 рублей, но можно отделаться и предупреждением. В постановлении сошлются на нарушение пункта 10.2 Постановления Правительства №1090, где сказано о запрете использования автомобиля в отсутствии соответствующих опознавательных знаков. Сами же необходимые таблички перечислены в пункте 8 основных положений ПДД. Пока за несоблюдения этого правила наказывают только инспекторы, камеры автоматической фиксации подобные нарушения не отслеживают.

При этом важно понимать, что по закону знак «Начинающий водитель» не имеет ничего общего с часто встречающимися восклицательным знаком или изображением чайника в треугольнике. При желании эти таблички также можно расположить на задней части машины, но полноценной заменой обозначения новичка в автомобиле они не являются.

Если постановление всё же вынесено, его можно оплатить со скидкой 25%. Для этого надо успеть погасить штраф в течение 30 дней. Подробно об этом мы рассказывали в статье про то, как проверять и оплачивать штрафы за нарушения ПДД.