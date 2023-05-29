На дороге можно встретить водителей, у которых есть восклицательный знак на машине. У этого обозначения есть название — знак «Начинающий водитель» (в обиходе его ещё называют «Неопытный водитель», «Новичок за рулём» и так далее). Рассказываем, в каких случаях его устанавливают, обязателен ли он для водителей-новичков и есть ли ему альтернативы. А также выясним, предусмотрен ли штраф, если отсутствует знак начинающего водителя.
Материал обновлён 21.01.2025 г.
Зачем нужен знак «Неопытный водитель»
Водитель, только получивший права, хоть и доказал свою квалификацию на экзамене в ГИБДД, ещё может представлять опасность для других участников дорожного движения. Ведь действия новичка в автомобиле из-за нехватки опыта могут стать сюрпризом для соседей по потоку.
Чтобы оповестить других участников дорожного движения о том, что за рулём соседнего автомобиля находится начинающий водитель, придумали специальное обозначение. Оно выглядит как чёрный восклицательный знак в квадрате жёлтого цвета. В пункте 8 Основных положений Правил дорожного движения (ПДД) приведены параметры этого знака — он должен быть квадратным, размером 15 на 15 см, а высота самого восклицательного знака должна составлять 11 см.
Куда клеить знак «Начинающий водитель»
Установить такое обозначение необходимо на задней части авто. Это может быть любое место, где оно будет заметно: стекло, бампер или крышка багажника. Знак можно сделать самостоятельно, соблюдая размер и цветовую схему, или же купить готовый. Он может быть выполнен в виде таблички или наклейки. С какой стороны клеить или где конкретно вешать значок, в законе не уточнено. Главное, чтобы он не мешал обзору, если для его размещения выбрано заднее стекло, и не закрывал собой световые приборы или госномер.
Сколько нужно ездить с восклицательным знаком
По Правилам дорожного движения такое обозначение должно быть на машине каждого водителя до тех пор, пока его стаж езды не превысит двух лет. До скольки лет необходим такой знак? Здесь всё просто: даже если водительское удостоверение получено в 60 лет, то в ближайшие два года водитель всё равно будет считаться новичком. Обязательно ли клеить восклицательный знак начинающему водителю? Да, в противном случае он рискует получить штраф.
Какой штраф за отсутствие знака «Начинающий водитель»
Если на машине, которой управляет новичок, отсутствует знак «Новичок за рулём», остановивший ТС сотрудник ГИБДД имеет право выписать штраф по статье 12.5 Кодекса об административных нарушениях (КоАП). По пункту 1 этой статьи начинающему водителю грозит штраф в размере 500 рублей, но можно отделаться и предупреждением. В постановлении сошлются на нарушение пункта 10.2 Постановления Правительства №1090, где сказано о запрете использования автомобиля в отсутствии соответствующих опознавательных знаков. Сами же необходимые таблички перечислены в пункте 8 основных положений ПДД. Пока за несоблюдения этого правила наказывают только инспекторы, камеры автоматической фиксации подобные нарушения не отслеживают.
При этом важно понимать, что по закону знак «Начинающий водитель» не имеет ничего общего с часто встречающимися восклицательным знаком или изображением чайника в треугольнике. При желании эти таблички также можно расположить на задней части машины, но полноценной заменой обозначения новичка в автомобиле они не являются.
Если постановление всё же вынесено, его можно оплатить со скидкой 25%. Для этого надо успеть погасить штраф в течение 30 дней. Подробно об этом мы рассказывали в статье про то, как проверять и оплачивать штрафы за нарушения ПДД.
Итак, совсем коротко
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– Знак «Молодой водитель» должен быть выполнен в виде жёлтого квадрата с чёрным восклицательным знаком.
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– Два года со дня получения прав — вот сколько надо ездить со знаком «Начинающий водитель».
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– С такой наклейкой или табличкой другие участники дорожного движения узнают, что рядом находится неопытный автомобилист.
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– Если на машине нет знака, начинающему водителю могут выписать штраф.
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– Штраф за отсутствие знака «Новичок за рулём» — 500 рублей, но за езду без него можно отделаться и предупреждением.
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– Штраф за знак для начинающих водителей можно оплатить в течение 30 дней со скидкой в размере 25 процентов.