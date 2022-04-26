Chevrolet Corvette в 2023 году станет гибридом, а позже — и электромобилем

О конструкции бензоэлектрического суперкара подробностей пока нет. Не исключено, что его передние колёса не будут связаны с ДВС. Их станет питать только электромотор. Версия согласуется с появлявшимися ранее слухами, на официальном уровне её не подтверждают и не опровергают.