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Chevrolet Corvette в 2023 году станет гибридом, а позже — и электромобилем

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Кирилл Малышев

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Глава корпорации General Motors Марк Ройсс подтвердил в своём профиле в LinkedIn выход двух революционных для суперкара Corvette версий. В начале следующего года представят гибрид, а позднее в семействе появится и чистый электрокар.

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  • Про электромобиль нет никаких деталей. Такая модификация точно появится и, вероятно, не раньше 2024 года. Целевую аудиторию модели нужно подготовить к переходу с ДВС на электротягу, и сначала этим займётся гибрид.
  • Применительно к гибриду важен ещё один факт: такой Corvette будет полноприводным. Это доказывает опубликованный Ройссом видеотизер. При трогании на снегу видно, что передние колёса вращаются быстрее задних.
  • О конструкции бензоэлектрического суперкара подробностей пока нет. Не исключено, что его передние колёса не будут связаны с ДВС. Их станет питать только электромотор. Версия согласуется с появлявшимися ранее слухами, на официальном уровне её не подтверждают и не опровергают.

Гибридный Corvette выйдет на рынок через год. Его мощность ожидается в диапазоне от 600 до 670 лошадиных сил. Последнюю границу он вряд ли перешагнёт, чтобы экстремальная версия Z06 с мощнейшим атмосферником в истории осталась на вершине иерархии.

Каким должен быть суперкар?

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