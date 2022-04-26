Chevrolet Corvette в 2023 году станет гибридом, а позже — и электромобилем

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Глава корпорации General Motors Марк Ройсс подтвердил в своём профиле в LinkedIn выход двух революционных для суперкара Corvette версий. В начале следующего года представят гибрид, а позднее в семействе появится и чистый электрокар.
Гибридный Corvette выйдет на рынок через год. Его мощность ожидается в диапазоне от 600 до 670 лошадиных сил. Последнюю границу он вряд ли перешагнёт, чтобы экстремальная версия Z06 с мощнейшим атмосферником в истории осталась на вершине иерархии.