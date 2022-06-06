Холдинг Chery Group объявил о планах разработки силовых установок на 30 лет вперёд

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Chery Holding Group заявил о расширении своей программы All-Domain Power Architecture. В соответствии с ней китайский автопроизводитель продолжит в течение 30 лет разрабатывать все доступные виды силовых агрегатов: традиционные ДВС, электромоторы, гибридные, а также водородные установки. К примеру, в 2024 году серийные Chery должны получить совершенно новый бензиновый турбомотор.
Ближайшей новинкой Chery для рынков России и Европы должен стать купеобразный кроссовер Omoda 5 с бензиновым турбомотором. В нашей стране вседорожник уже демонстрировали на закрытом мероприятии, а в Европе он сейчас проходит сертификационные испытания.