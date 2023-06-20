Чего такой низкий? Самые яркие и интересные машины фестиваля WHY NOT EVENT. Фотопост

Лето — время классных фестивалей и мероприятий. В первой половине июне в Москве прошло всероссийское Тюнинг-шоу-2023, на которое собрались десятки необычных машин. А следом столичный парк технических видов спорта принял фестиваль WHY NOT EVENT, где ярких доработанных (в основном, в stance-стиле) автомобилей было ещё больше! Мы побывали на мероприятии и сфотографировали самые сочные экспонаты.