Чего такой низкий? Самые яркие и интересные машины фестиваля WHY NOT EVENT. Фотопост

Лето — время классных фестивалей и мероприятий. В первой половине июне в Москве прошло всероссийское Тюнинг-шоу-2023, на которое собрались десятки необычных машин. А следом столичный парк технических видов спорта принял фестиваль WHY NOT EVENT, где ярких доработанных (в основном, в stance-стиле) автомобилей было ещё больше! Мы побывали на мероприятии и сфотографировали самые сочные экспонаты.
Основу экспозиции составили автомобили японских брендов — от классических Тойот и янгтаймеров Honda и Nissan до современных кроссоверов и хот-хэтчей. Но были на площадке и европейские машины разных эпох, и американская классика, и даже советские автомобили, подготовленные по Stance-канонам.
А ещё на WHY NOT EVENT был собственный фуд-корт (еду, естественно, продавали из максимально правильных фуд-траков), а также стенд Авто.ру, где можно было выиграть крутой стикер-пак: нужно было лишь зарегистрировать свой автомобиль в Гараже.
Как относитесь к stance-культуре?
Фото: Вячеслав Крылов