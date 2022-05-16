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Шарль Леклер разбил исторический болид Ники Лауды

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Кирилл Малышев

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В минувшие выходные прошло историческое Гран-при Монако на болидах Формулы-1 прошлых лет. Крупная неудача постигла Шарля Леклера. Он разбил машину, на которой ездил Ники Лауда, пишет The Drive.

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  • Шарль Леклер в нынешнем сезоне лидирует в зачёте пилотов. Однако с болидом 1974 года справиться не смог. Ferrari 312T потерял управление, его занесло, и он врезался в отбойник.
  • Целиком обвинить пилота в аварии нельзя. Как утверждают очевидцы, в повороте был разлив масла и осколки от предыдущей аварии. В результате при нажатии на тормоз задние колёса болида неожиданно сорвались в занос.
  • В результате Ferrari Лауды ударился задним антикрылом. Других дефектов не видно, хотя не исключено, что автомобиль получил сложные скрытые повреждения.

Состоявшееся недавно первое в истории Гран-при Майами среди прочих мероприятий сопровождалось гонками по воде. Действующий чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен и пилот команды Scuderia AlphaTauri Юки Тсуноду посоревновались на специально построенных водных багги. Они представляют собой гибрид автомобиля и лодки с 900-сильным мотором V8.

Доводилось рулить классическим автомобилем?

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