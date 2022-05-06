Audi может лишиться шанса попасть в Формулу-1 через McLaren

Компания Audi намерена стать участником Формулы-1, для чего рассчитывала выкупить часть «формульного» подразделения McLaren. Однако источники Reuters называют эту сделку «всё менее вероятной»: цена, предложенная Audi, оказалась слишком мала. По данным агентства, немецкая компания продолжает переговоры с рядом других команд.
- «Ценовые ожидания оказались слишком далеки друг от друга», — заявил источник агентства, отметив, что перспективы удачного завершения переговоров сейчас близки к нулю. Ранее сообщалось, что Audi готова предложить за часть команды до 650 миллионов евро.
- Утверждается, что Audi попутно ведёт переговоры и с другими командами, в числе которых называют Alfa Romeo и Williams. Кроме того, в Ингольштадте обсуждают возможности альянса с Aston Martin.
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- Ещё один бренд из состава концерна Volkswagen Group, который может появиться среди участников Формулы-1, — это Porsche. Ранее сообщалось, что компания может вести переговоры о возможности поставок силовых агрегатов с Red Bull Racing.
Намерения обоих брендов присоединиться к «королевским гонкам» несколько дней назад подтвердил глава VW Group Герберт Диесс. По его словам, в свете грядущего изменения регламента у новых компаний появляется уникальный шанс на участие в гонках. Однако как именно будет реализовано участие, официально пока не сообщалось.
Как считаете, могут в Audi построить формульный мотор?
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