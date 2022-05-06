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Audi может лишиться шанса попасть в Формулу-1 через McLaren

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Дмитрий Елизаров

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Компания Audi намерена стать участником Формулы-1, для чего рассчитывала выкупить часть «формульного» подразделения McLaren. Однако источники Reuters называют эту сделку «всё менее вероятной»: цена, предложенная Audi, оказалась слишком мала. По данным агентства, немецкая компания продолжает переговоры с рядом других команд.

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  • «Ценовые ожидания оказались слишком далеки друг от друга», — заявил источник агентства, отметив, что перспективы удачного завершения переговоров сейчас близки к нулю. Ранее сообщалось, что Audi готова предложить за часть команды до 650 миллионов евро.
  • Утверждается, что Audi попутно ведёт переговоры и с другими командами, в числе которых называют Alfa Romeo и Williams. Кроме того, в Ингольштадте обсуждают возможности альянса с Aston Martin.
  • Ещё один бренд из состава концерна Volkswagen Group, который может появиться среди участников Формулы-1, — это Porsche. Ранее сообщалось, что компания может вести переговоры о возможности поставок силовых агрегатов с Red Bull Racing.

Намерения обоих брендов присоединиться к «королевским гонкам» несколько дней назад подтвердил глава VW Group Герберт Диесс. По его словам, в свете грядущего изменения регламента у новых компаний появляется уникальный шанс на участие в гонках. Однако как именно будет реализовано участие, официально пока не сообщалось.

Как считаете, могут в Audi построить формульный мотор?

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