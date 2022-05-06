Audi может лишиться шанса попасть в Формулу-1 через McLaren

Ещё один бренд из состава концерна Volkswagen Group, который может появиться среди участников Формулы-1, — это Porsche. Ранее сообщалось, что компания может вести переговоры о возможности поставок силовых агрегатов с Red Bull Racing.

Намерения обоих брендов присоединиться к «королевским гонкам» несколько дней назад подтвердил глава VW Group Герберт Диесс. По его словам, в свете грядущего изменения регламента у новых компаний появляется уникальный шанс на участие в гонках. Однако как именно будет реализовано участие, официально пока не сообщалось.