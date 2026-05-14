Changan представил в России обновлённый Uni-V с мощным мотором

Российское представительство фирмы Changan анонсировало скорое начало продаж обновлённой версии лифтбека Uni-V, который теперь будет позиционироваться как некое подобие функционального практичного спорткара. Основное нововведение — более крупный двигатель, с которым Uni-V становится на 54 л.с. мощнее. Дата начала продаж и стоимость пятидверки пока не называются.
- Сейчас Changan Uni-V оснащается в нашей стране 1,5-литровым турбомотором на 181 л.с. и 280 Нм и способен набрать 100 км/ч за 7,5 секунды. Обновлённую версию укомплектуют двигателем объёмом 2,0 литра, который обеспечит 235 л.с. и 390 Нм, а семиступенчатый «робот» уступит место восьмидиапазонному «автомату». Соответственно, разгон до сотни займёт уже 6,8 секунды.
- Uni-V получит более агрессивное оформление передней части: радиаторную решётку заменят глухой панелью, но бампер снабдят укрупнённым воздухозаборником. Насколько можно судить по первому фото, станет другой и светотехника. Изменения в дизайне привели к некоторому увеличению габаритной длины при прежней 2750-миллиметровой колёсной базе. Также лифтбеку обещают активный задний спойлер и спортивный салон с чёрным потолком и частичной отделкой из замши.
- В оснащение пятидверки войдут полный набор обогревов, шесть подушек безопасности, медиасистема с сервисами Яндекса и встроенным видеорегистратором, а также сервопривод пятой двери.
В начале мая Журнал Авто.ру опубликовал фотографии будущих новинок Changan для России, которые, как ожидается, выйдут на рынок под брендом Deepal. На дилерской парковке заметили новый кроссовер S07 и способное превращаться в пикап кросс-купе E07.
Станет Uni-V лучше с новым мотором?
Да, будет гораздо веселее
Нет, на бензин придётся тратиться больше
