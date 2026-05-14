Changan представил в России обновлённый Uni-V с мощным мотором

Uni-V получит более агрессивное оформление передней части: радиаторную решётку заменят глухой панелью, но бампер снабдят укрупнённым воздухозаборником. Насколько можно судить по первому фото, станет другой и светотехника. Изменения в дизайне привели к некоторому увеличению габаритной длины при прежней 2750-миллиметровой колёсной базе. Также лифтбеку обещают активный задний спойлер и спортивный салон с чёрным потолком и частичной отделкой из замши.