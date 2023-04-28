Доступный в России кроссовер Changan CS75 Plus обновился в Китае

Китайская компания Changan представила доработанную версию кроссовера CS75 Plus. Как пишет AutoHome, новинку позиционируют в качестве нового поколения модели, хотя по сути речь идёт о рестайлинге. Вседорожник сохранил прежнюю моторную гамму из 1,5- и 2,0-литрового турбомоторов и оценён в Китае в базовые 124 900 юаней (примерно 1,5 миллиона рублей).