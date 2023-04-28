Доступный в России кроссовер Changan CS75 Plus обновился в Китае

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Китайская компания Changan представила доработанную версию кроссовера CS75 Plus. Как пишет AutoHome, новинку позиционируют в качестве нового поколения модели, хотя по сути речь идёт о рестайлинге. Вседорожник сохранил прежнюю моторную гамму из 1,5- и 2,0-литрового турбомоторов и оценён в Китае в базовые 124 900 юаней (примерно 1,5 миллиона рублей).
Флагманским же вседорожником китайского бренда считается CS95 длиной почти 5 метров. Он располагает 220-сильным турбомотором, полным приводом и ценой минимум 4 049 900 рублей.
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