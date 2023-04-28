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Доступный в России кроссовер Changan CS75 Plus обновился в Китае

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Дмитрий Елизаров

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Китайская компания Changan представила доработанную версию кроссовера CS75 Plus. Как пишет AutoHome, новинку позиционируют в качестве нового поколения модели, хотя по сути речь идёт о рестайлинге. Вседорожник сохранил прежнюю моторную гамму из 1,5- и 2,0-литрового турбомоторов и оценён в Китае в базовые 124 900 юаней (примерно 1,5 миллиона рублей).

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  • Основное отличие новой версии кроссовера — переработанная в стилистике линейки Uni внешность. CS75 Plus обзавёлся безрамочной решёткой радиатора с двумя вертикальными воздухозаборниками по бокам, бампер получил хромированные вставки, а вдоль линии капота появилась световая полоса.
  • Аналогичный элемент применён на задней двери: обе полоски генерируют световые эффекты при разблокировке замков. Кроме того, доработан задний бампер, а входящие в базовую комплектацию колёсные диски выросли с 18 до 19 дюймов.
  • Архитектура интерьера практически не изменилась: салон CS75 Plus сохранил массивный центральный тоннель, два 12,3-дюймовых экрана и трёхспицевый мультируль. Однако в гамме отделки появились новые цветовые сочетания, а в некоторых комплектациях появились беспроводная зарядка, проекционный дисплей и тому подобное.
  • Базовый двигатель кроссовера развивает 188 л.с. и 300 Нм, более объёмный мотор обеспечит 233 л.с. и 390 Нм. Работают двигатели с восьмидиапазонным «автоматом»: изменений в моторной гамме не произошло. Не изменились и габариты, которые по-прежнему составляют 4700/1865/1710 миллиметров при колёсной базе 2710 миллиметров.
  • В России марка Changan также продаёт кроссовер с индексом CS75, но это одна из дорестайлинговых версий. Она комплектуется 1,8-литровым мотором на 150 л.с. и может иметь систему полного привода. Цена — от 2 469 000 рублей. По некоторым данным, в скором времени на российский рынок выйдет модернизированная модификация модели.

Флагманским же вседорожником китайского бренда считается CS95 длиной почти 5 метров. Он располагает 220-сильным турбомотором, полным приводом и ценой минимум 4 049 900 рублей.

А вам по душе современный стиль дизайна Changan?

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