Castrol прекратил поставки моторных масел в Россию, но не объявлял об этом

Масла Castrol больше не поставляются в Россию. Отгрузки прекратились около полутора месяцев назад, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на опрошенных дистрибьюторов бренда. При этом никакого заявления или пресс-релиза от самого производителя не было.