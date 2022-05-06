Castrol прекратил поставки моторных масел в Россию, но не объявлял об этом

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Масла Castrol больше не поставляются в Россию. Отгрузки прекратились около полутора месяцев назад, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на опрошенных дистрибьюторов бренда. При этом никакого заявления или пресс-релиза от самого производителя не было.
Некоторые российские партнёры производителя уверены, что поставки не возобновятся. Castrol входит в концерн BP, который 8 марта объявил о выходе из нефтегазового бизнеса в России. Отдельно о судьбе сети своих АЗС и поставках смазочных материалов концерн ничего не рассказал.
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