Авто.ру AI
Избранное
Поиски
Сравнения
Сообщения
Я продаю
Войти
Разместить объявление
Журнал
Поиск по журналу

Бывший топ-менеджер Ford показал электрокроссовер, который так и не вышел

Выпустить такой вседорожник Ford планировал в 2025-м
Новости
1

Покидающий концерн Ford бывший глава направления электрокаров Даг Филд опубликовал в соцсетях изображение некоего вседорожника, который не похож ни на одну серийную модель бренда. Никаких комментариев Филд не предоставил, но, как пишет The Drive, это батарейный кроссовер, который Ford разрабатывал с 2023 года и в итоге отказался от проекта.

  • От лица самого концерна этот эскиз не публиковался. Вся визуальная информация сводилась к тизеру, показанному весной 2023 года, — там были изображены платформа и три ряда сидений, вписанные в силуэт скоростного поезда. Электрокар формата Ford Explorer тогда анонсировался как «личный сверхскоростной экспресс». Кроссоверу обещали запас хода более 560 километров, добиться которого планировалось в том числе и за счёт продуманной аэродинамики.
  • На эскизе, опубликованном Дагом Филдом, запечатлено кросс-купе с очень покатым силуэтом, бумерангообразными элементами светотехники и практически вертикальной кормой. Электрокар отдалённо напоминает кроссовер Series 0, который планировала выпустить марка Honda, также отказавшаяся от ряда батарейных проектов.
  • Помимо этого кроссовера, Ford, потерявший на электрокарах миллиарды, свернул проект следующего поколения батарейного пикапа F-150 Lightning. Издание со ссылкой на источники в концерне утверждает при этом, что один прототип вседорожника концерн всё же создал и сейчас использует его как передвижную лабораторию при тестах разрабатывающихся технологий: полностью отказываться от электромобилей Ford не планирует.

В начале года концерн рассказал о новейшей платформе для электрифицированного транспорта, которая должна стать базой для целого семейства новых электрокаров. Дебютирует она, как ожидается, с пикапом ценой порядка 30 тысяч долларов, но уже анонсирован и компактный кроссовер, который должен стать конкурентом Tesla Model Y.

Подождите

Объявления загружаются

Второй раз на те же грабли?

Так сейчас они поумнее путь выбрали
Да, ничему их жизнь не учит

Подождите

Новости загружаются

#Дизайн#Электрокары#Ford#Автопром
1
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать
Пока нет комментариев

Подождите

Объявления загружаются

Читать ещё