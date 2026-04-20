Бывший топ-менеджер Ford показал электрокроссовер, который так и не вышел

Покидающий концерн Ford бывший глава направления электрокаров Даг Филд опубликовал в соцсетях изображение некоего вседорожника, который не похож ни на одну серийную модель бренда. Никаких комментариев Филд не предоставил, но, как пишет The Drive, это батарейный кроссовер, который Ford разрабатывал с 2023 года и в итоге отказался от проекта.
- От лица самого концерна этот эскиз не публиковался. Вся визуальная информация сводилась к тизеру, показанному весной 2023 года, — там были изображены платформа и три ряда сидений, вписанные в силуэт скоростного поезда. Электрокар формата Ford Explorer тогда анонсировался как «личный сверхскоростной экспресс». Кроссоверу обещали запас хода более 560 километров, добиться которого планировалось в том числе и за счёт продуманной аэродинамики.
- На эскизе, опубликованном Дагом Филдом, запечатлено кросс-купе с очень покатым силуэтом, бумерангообразными элементами светотехники и практически вертикальной кормой. Электрокар отдалённо напоминает кроссовер Series 0, который планировала выпустить марка Honda, также отказавшаяся от ряда батарейных проектов.
- Помимо этого кроссовера, Ford, потерявший на электрокарах миллиарды, свернул проект следующего поколения батарейного пикапа F-150 Lightning. Издание со ссылкой на источники в концерне утверждает при этом, что один прототип вседорожника концерн всё же создал и сейчас использует его как передвижную лабораторию при тестах разрабатывающихся технологий: полностью отказываться от электромобилей Ford не планирует.
В начале года концерн рассказал о новейшей платформе для электрифицированного транспорта, которая должна стать базой для целого семейства новых электрокаров. Дебютирует она, как ожидается, с пикапом ценой порядка 30 тысяч долларов, но уже анонсирован и компактный кроссовер, который должен стать конкурентом Tesla Model Y.
