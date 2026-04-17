Бюджетная марка Jetta покажет в Пекине электрический концепт

Насколько можно судить по тизеру, концепт представляет собой достаточно крупный кроссовер с налётом брутальности. Хорошо заметна совершенно новая светотехника. Ожидается, что с X марка Jetta покажет ещё и новое направление развития собственного дизайна.

О новой стратегии развития Jetta концерны Volkswagen и FAW объявили в начале года, реорганизовав это направление. Уже тогда стало известно, что планы бренда

подразумевают

выпуск в ближайшие годы пяти новинок, четыре из которых окажутся так или иначе электрифицированы. Сейчас эти планы получили подтверждение. Кроме того, предполагается, что электрификация не помешает автомобилям Jetta оставаться бюджетными, так как сегмент моделей с начальной ценой порядка 100 тысяч юаней (чуть более миллиона рублей) назван значительным драйвером рыночного роста.