Бюджетная марка Jetta покажет в Пекине электрический концепт

Марка Jetta, под которой в КНР продаются упрощённые версии топливных Volkswagen, объявила о начале электрификации модельного ряда. Опубликовано первое изображение концепт-кара Jetta X, которому обещана силовая установка на новых источниках энергии — то есть концепт окажется либо электрокаром, либо гибридом. Премьера намечена на 21 апреля.
- Насколько можно судить по тизеру, концепт представляет собой достаточно крупный кроссовер с налётом брутальности. Хорошо заметна совершенно новая светотехника. Ожидается, что с X марка Jetta покажет ещё и новое направление развития собственного дизайна.
- О новой стратегии развития Jetta концерны Volkswagen и FAW объявили в начале года, реорганизовав это направление. Уже тогда стало известно, что планы бренда подразумевают выпуск в ближайшие годы пяти новинок, четыре из которых окажутся так или иначе электрифицированы. Сейчас эти планы получили подтверждение. Кроме того, предполагается, что электрификация не помешает автомобилям Jetta оставаться бюджетными, так как сегмент моделей с начальной ценой порядка 100 тысяч юаней (чуть более миллиона рублей) назван значительным драйвером рыночного роста.
- Дебютная новинка Jetta выйдет на рынок уже в нынешнем году, всего же марка рассчитывает продавать до 400 тысяч машин ежегодно.
Один из экспертов местного рынка, профессор университета Циньхуа Оуян Мингао, на днях предсказал Китаю тотальный переход на электротягу. По его прогнозу, электрифицированные автомобили со временем займут минимум 80% всех продаж в КНР, а на «чистые» электрокары из них будет приходиться до 90%.
