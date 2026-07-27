BYD разработает собственного человекоподобного робота

В соцсетях опубликовано стилизованное изображение робота с головой, руками и ногами, однако пока нет подтверждений, что первый андроид BYD будет выглядеть именно так. Издание предполагает, что в августе BYD не только расскажет о планах по выходу на этот рынок, но и покажет физический прототип.

Ранее вице-президент концерна Стелла Ли заявляла, что в итоге в каждом шоуруме BYD будет работать по два-три андроида. Они частично возьмут на себя функции продавцов-консультантов, так как будут знакомить посетителей с автомобилями и технологиями. Кроме того, андроиды сами по себе станут подобием технологической витрины BYD. В то же время Стелла Ли видит огромный потенциал в рынке таких роботов для домашнего использования и сферы услуг.

Собственных андроидов разрабатывают сразу несколько китайских концернов, и некоторые уже дошли до фазы тестирования прототипов. В будущем основными игроками на рынке андроидов в КНР могут стать Chery, SAIC и Xpeng, причём последний

планирует начать

массовое производство роботов уже в нынешнем году.