BYD разработает собственного человекоподобного робота

Концерн BYD планирует представить человекоподобного робота собственной разработки в августе. Такой вывод издание Cnevpost делает из анонса, опубликованного в соцсети WeChat одним из подразделений концерна в китайском Чженчжоу. Предполагается, что BYD в ближайшие пару лет наладит массовое производство андроидов.
- В соцсетях опубликовано стилизованное изображение робота с головой, руками и ногами, однако пока нет подтверждений, что первый андроид BYD будет выглядеть именно так. Издание предполагает, что в августе BYD не только расскажет о планах по выходу на этот рынок, но и покажет физический прототип.
- Ранее вице-президент концерна Стелла Ли заявляла, что в итоге в каждом шоуруме BYD будет работать по два-три андроида. Они частично возьмут на себя функции продавцов-консультантов, так как будут знакомить посетителей с автомобилями и технологиями. Кроме того, андроиды сами по себе станут подобием технологической витрины BYD. В то же время Стелла Ли видит огромный потенциал в рынке таких роботов для домашнего использования и сферы услуг.
- Собственных андроидов разрабатывают сразу несколько китайских концернов, и некоторые уже дошли до фазы тестирования прототипов. В будущем основными игроками на рынке андроидов в КНР могут стать Chery, SAIC и Xpeng, причём последний планирует начать массовое производство роботов уже в нынешнем году.
Самым известным проектом такого рода на глобальном уровне можно считать робота Optimus от фирмы Tesla. В мае компания объявила о прекращении производства двух моделей электрокаров — высвободившиеся мощности переориентируют на сборку роботов с прогнозируемым тиражом до миллиона единиц в год.
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