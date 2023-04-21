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BYD представил электрохэтч Seagull за 900 тысяч рублей, проезжающий больше 400 километров

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Кирилл Малышев

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Марка BYD на Шанхайском автосалоне показала субкомпактный электромобиль Seagull (в переводе с английского «чайка») с запасом хода до 405 километров. Его стоимость в Китае будет начинаться с 78 тысяч юаней, что эквивалентно 920 тысячам рублей.

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Фото: Autohome

  • Габариты пятидверного хэтчбека составляют 3780 миллиметров в длину, 1715 в ширину и 1540 в высоту. Оригинальный, местами агрессивный дизайн придаёт модели спортивный образ. Накладки на дверях, колёсных арках и в нижней части бамперов делают машину ещё и слегка кроссовером. Ожидается, что новинка станет продаваться не только в Китае.
  • Интерьер ожидаемо скромный для бюджетного электромобиля. Но это касается только материалов и дорогих опций. В машине присутствуют, среди прочего, беспроводная зарядка смартфона, 5-дюймовая цифровая приборка и медиасистема с внушительным экраном диагональю 12,8 дюйма.
  • На выбор предложат два электромотора мощностью 75 и 101 лошадиная сила. Вариантов тяговой батареи тоже два  на 30 и 38 кВт·ч. Ёмкость невелика, однако благодаря небольшим размерам и массе машины запас хода приличный. В зависимости от версии BYD Seagull сможет проезжать от 306 до 405 километров.

BYD Seagull использует натрий-ионный аккумулятор, который в производстве дешевле литий-ионного. Это первая модель марки с батареей такого типа. Интересно, что ещё летом прошлого года в России рассказали о разработке нового материала для таких аккумуляторов. Он позволит увеличить их энергоёмкость на 15 процентов.

Купили бы очень маленькую машину?

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