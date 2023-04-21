BYD представил электрохэтч Seagull за 900 тысяч рублей, проезжающий больше 400 километров

Материал по теме
Шанхай-2023: важные новинки китайских брендов, которые популярны в России
Тест китайского заменителя Крузака, первые фото новой Гранты и топовый «Москвич». Главное за день
Марка BYD на Шанхайском автосалоне показала субкомпактный электромобиль Seagull (в переводе с английского «чайка») с запасом хода до 405 километров. Его стоимость в Китае будет начинаться с 78 тысяч юаней, что эквивалентно 920 тысячам рублей.
BYD Seagull использует натрий-ионный аккумулятор, который в производстве дешевле литий-ионного. Это первая модель марки с батареей такого типа. Интересно, что ещё летом прошлого года в России рассказали о разработке нового материала для таких аккумуляторов. Он позволит увеличить их энергоёмкость на 15 процентов.