BYD представил электрохэтч Seagull за 900 тысяч рублей, проезжающий больше 400 километров

На выбор предложат два электромотора мощностью 75 и 101 лошадиная сила. Вариантов тяговой батареи тоже два — на 30 и 38 кВт·ч. Ёмкость невелика, однако благодаря небольшим размерам и массе машины запас хода приличный. В зависимости от версии BYD Seagull сможет проезжать от 306 до 405 километров.

BYD Seagull использует натрий-ионный аккумулятор, который в производстве дешевле литий-ионного. Это первая модель марки с батареей такого типа. Интересно, что ещё летом прошлого года в России рассказали о разработке нового материала для таких аккумуляторов. Он позволит увеличить их энергоёмкость на 15 процентов.