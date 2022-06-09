BYD хочет стать поставщиком батарей для Tesla

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Китайская марка BYD показала конкурента Tesla Model 3
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BYD и Tesla могут наладить партнёрские отношения. Китайская компания может стать поставщиком батарей для американского производителя электрокаров, пишет портал Carnewschina.
Blade относится к литий-железо-фосфатным батареям. Её плотность на 50% выше, чем у ныне использующихся аккумуляторов. Ещё одним преимуществом разработчик называет высокую безопасность. Новинку представили в 2020 году.