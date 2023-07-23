Bugatti показала новый гиперкар в видео с работами бывшего шеф-дизайнера
Марка Bugatti попрощалась с Ахимом Аншайдтом: после 19 лет работы на позиции директора по дизайну он уходит на пенсию, уступив должность своему заместителю Фрэнку Хейлу. На официальном YouTube‑канале объединённой компании Bugatti Rimac опубликовали небольшой ролик, посвящённый наследию дизайнера. В самом конце содержится тизер его последней работы — принципиально нового гиперкара с гибридной силовой установкой.
- Проработав около десяти лет в различных структурах Volkswagen Group, Аншайдт присоединился к Bugatti в 2004 году, когда разработка оригинального Veyron была уже в основном завершена. Новый главный дизайнер помог компании расширить это семейство: под его руководством были запущены Veyron Grand Sport, Veyron Super Sport и Veyron Grand Sport Vitesse.
- Также Аншайдт отвечал за штучные и мелкосерийные производные Вейрона. К примеру, «чистокровный» Veyron Pur Sang с кузовом из алюминия и карбона без финишной окраски или Veyron 16.4 Grand Sport L’Or Blanc, для создания подражающей рисунку на шкуре зебры ливреи которого была впервые применена основанная на игре отражений света техника окраски кузова Vagues de Lumière. Сюда же относится коллекция Les Legendes de Bugatti — шесть спецверсий родстера Veyron Grand Sport Vitesse, посвященных ключевым фигурам в более чем вековой истории марки.
- В том же видео демонстрируется вся линейка эры Chiron — от предвосхитившего гражданский гиперкар гоночного прототипа Vision Gran Turismo, изначально разработанного для игры Gran Turismo 6, до технически близких к Широну Divo, La Voiture Noire, Centodieci, Bolide и Mistral.
- Кроме того, показана пара автомобилей, который могли стать серийными, но так и не были запущены в производство. Это суперседан Galibier 2009 года, чей дизайн не понравился высшему руководству материнского концерна, и переднемоторное купе Atlantic 2015 года с двигателем V8, которое задумывалось как более доступная альтернатива тому же Chiron, — последний проект закрыли на фоне разразившегося в то время дизельного скандала.
Работа над дизайном наследника Chiron уже завершена, но раскрывать его компания не спешит: в ролике машину с характерным для среднемоторных моделей профилем показывают со всех сторон, но полностью накрытой тканью. Зато тизер уточняет сроки публичной премьеры — она состоится весной 2024 года. При этом избранным клиентам прототип новинки должны были показать в прошлом году. Глава Bugatti Rimac Мате Римац ещё летом позапрошлого года объявил, что гиперкар разрабатывается с нуля и будет «в значительной степени электрифицирован», но всё же получит ДВС, который будет «просто безумным».
Комментарии
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий