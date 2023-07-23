Bugatti показала новый гиперкар в видео с работами бывшего шеф-дизайнера

В том же видео демонстрируется вся линейка эры Chiron — от предвосхитившего гражданский гиперкар гоночного прототипа Vision Gran Turismo, изначально разработанного для игры Gran Turismo 6, до технически близких к Широну Divo, La Voiture Noire , Centodieci , Bolide и Mistral .

Кроме того, показана пара автомобилей, который могли стать серийными, но так и не были запущены в производство. Это суперседан Galibier 2009 года, чей дизайн не понравился высшему руководству материнского концерна, и переднемоторное купе Atlantic 2015 года с двигателем V8, которое задумывалось как более доступная альтернатива тому же Chiron, — последний проект закрыли на фоне разразившегося в то время дизельного скандала.

Работа над дизайном наследника Chiron уже завершена, но раскрывать его компания не спешит: в ролике машину с характерным для среднемоторных моделей профилем показывают со всех сторон, но полностью накрытой тканью. Зато тизер уточняет сроки публичной премьеры — она состоится весной 2024 года. При этом избранным клиентам прототип новинки должны были показать в прошлом году. Глава Bugatti Rimac Мате Римац ещё летом позапрошлого года объявил, что гиперкар разрабатывается с нуля и будет «в значительной степени электрифицирован», но всё же получит ДВС, который будет «просто безумным».