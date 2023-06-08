Bugatti отзовёт единственный Chiron Super Sport из-за неправильных колёс

Однако один из американских покупателей этой модели, «собирая» свой гиперкар в конфигураторе, выбрал колёсные диски, которые устанавливаются на обычный Chiron и для более скоростной версии, как правило, недоступны. Автомобиль был отправлен заказчику именно в таком виде, однако сейчас Bugatti решила исправить свою ошибку.