Bugatti отзовёт единственный Chiron Super Sport из-за неправильных колёс

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Компания Bugatti через американскую Национальную администрацию безопасности дорожного движения отзовёт один экземпляр гиперкара Chiron Super Sport. Из-за ошибки в конфигураторе автомобиль при сборке укомплектовали колёсными дисками, предназначенными для менее мощной и быстрой версии.
Весной прошлого года компания уже объявляла отзыв для единственного гиперкара. Тогда выяснилось, что при сборке одного из Chiron в 2018 году болт, соединяющий элементы силовой структуры, затянули с неверным усилием.