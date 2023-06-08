Оставить коммент

Детройтский автосалон вдвое увеличит количество участников

Bugatti отзовёт единственный Chiron Super Sport из-за неправильных колёс

Новости

Дмитрий Елизаров

Комменты

Компания Bugatti через американскую Национальную администрацию безопасности дорожного движения отзовёт один экземпляр гиперкара Chiron Super Sport. Из-за ошибки в конфигураторе автомобиль при сборке укомплектовали колёсными дисками, предназначенными для менее мощной и быстрой версии.

Читайте нас в Дзене!
  • Номинально Bugatti Chiron Super Sport способен разгоняться до 380 км/ч, однако при активации особого режима работы ездовой электроники ограничитель можно сдвинуть на 440 км/ч. Такие скорости требуют специально спроектированных колёсных дисков, которыми 1600-сильный гиперкар комплектуется при сборке.
  • Однако один из американских покупателей этой модели, «собирая» свой гиперкар в конфигураторе, выбрал колёсные диски, которые устанавливаются на обычный Chiron и для более скоростной версии, как правило, недоступны. Автомобиль был отправлен заказчику именно в таком виде, однако сейчас Bugatti решила исправить свою ошибку.
  • В официальных документах указывается, что при движении на максимальной скорости неверно подобранные диски могут негативно сказаться на управляемости купе и повысить риск аварии. Поэтому Bugatti бесплатно поменяет на проблемном гиперкаре диски, шины и предусмотренные конструкцией датчики.

Весной прошлого года компания уже объявляла отзыв для единственного гиперкара. Тогда выяснилось, что при сборке одного из Chiron в 2018 году болт, соединяющий элементы силовой структуры, затянули с неверным усилием.

А на вашем автомобиле заводские колёсные диски?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
© 1996–2023 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании