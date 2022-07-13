Кроссовер Haval Cool Dog с 184-сильным мотором будут продавать в Китае по цене Lada Vesta

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После раскрытых по отдельности в течение этого года внешности и интерьера компания Haval официально рассекретила кроссовер Cool Dog («Крутая собака»). Стартовал приём предзаказов: машина стоит от 120 тысяч до 150 тысяч юаней. По актуальному курсу это 1–1,5 миллиона рублей — официальная цена в России Lada Vesta. Поставки начнутся в III квартале года, пишет Carnewschina.
Последней новинкой марки Haval в России стал представленный месяц назад кроссовер Dargo. Модель тульской сборки предлагается с 192-сильным турбомотором 2.0, преселективным «роботом», передним или полным приводом. Стоит автомобиль от 3,2 миллиона до 3,75 миллиона рублей.
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