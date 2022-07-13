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Кроссовер Haval Cool Dog с 184-сильным мотором будут продавать в Китае по цене Lada Vesta

НовостиКирилл МалышевКомменты

После раскрытых по отдельности в течение этого года внешности и интерьера компания Haval официально рассекретила кроссовер Cool Dog («Крутая собака»). Стартовал приём предзаказов: машина стоит от 120 тысяч до 150 тысяч юаней. По актуальному курсу это 1–1,5 миллиона рублей — официальная цена в России Lada Vesta. Поставки начнутся в III квартале года, пишет Carnewschina.

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  • Габариты машины составляют 4520х1875х1745 миллиметров в длину, ширину и высоту соответственно при колёсной базе 2710 миллиметров. Таким образом, Cool Dog ровно на 100 миллиметров короче старшей модели Big Dog (в России известен как Dargo), но крупнее модели Jolion. Все три вседорожника построены на модульной платформе L.E.M.O.N.
  • Выбора силовой установки покупателям не предоставлено: турбомотор 1.5 отдачей 184 л.с. и 275 Нм в паре с 7-ступенчатым преселективным «роботом». Несмотря на тот факт, что в Китае на кроссоверы подобного класса полный привод ставят редко, Haval Cool Dog его получил. Правда, только в дорогих комплектациях.
  • Кроссоверы в топовых версиях получат акустическую систему от JVC с 18 динамиками. Колонки установлены, в том числе, и в передних подголовниках. Такое решение пока редко встречается даже в премиальном сегменте.
  • Обращают на себя внимание ярко-жёлтые вставки в салоне, спинки передних сидений спортивного вида с интегрированными подголовниками, необычный селектор коробки передач. В оснащение входят цифровая приборка с несколькими дизайнами на выбор, медиасистема с экраном на 12,3 дюйма, панорамная крыша, адаптивный круиз-контроль, электрорегулировки передних сидений, электропривод двери багажника, система кругового обзора.
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  • В интерьере присутствует лёгкий налёт брутальности. А вот снаружи машина маскируется своим угловатым дизайном под серьёзный внедорожник. Тем не менее, кузов у Cool Dog несущий, а на пятой двери всего лишь имитация чехла запаски. Последняя лежит под полом багажника, и это всего лишь докатка.

Последней новинкой марки Haval в России стал представленный месяц назад кроссовер Dargo. Модель тульской сборки предлагается с 192-сильным турбомотором 2.0, преселективным «роботом», передним или полным приводом. Стоит автомобиль от 3,2 миллиона до 3,75 миллиона рублей.

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