Кроссовер Haval Cool Dog с 184-сильным мотором будут продавать в Китае по цене Lada Vesta

В интерьере присутствует лёгкий налёт брутальности. А вот снаружи машина маскируется своим угловатым дизайном под серьёзный внедорожник. Тем не менее, кузов у Cool Dog несущий, а на пятой двери всего лишь имитация чехла запаски. Последняя лежит под полом багажника, и это всего лишь докатка.