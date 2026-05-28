Большой кроссовер Aito M9 серьёзно обновился в Китае и не подорожал

Гибрид можно оснастить 60- или 75-киловаттной батареей с запасом хода на электротяге до 340 и 422 километров соответственно, а 1,5-литровый ДВС в качестве генератора увеличит общий пробег до 1405 километров. Для электрокара предусмотрен тяговый аккумулятор на 120 кВт⋅ч, с которым M9 проедет на одной зарядке до 750 километров. У удлинённой модификации при этом будет своя силовая установка — трёхмоторный гибрид с 2,0-литровым ДВС и моторами общей отдачей до 903 сил, обеспечивающий разгон до 100 км/ч за 3,99 секунды.