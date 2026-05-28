Большой кроссовер Aito M9 серьёзно обновился в Китае и не подорожал

Созданная концернами Huawei и Seres марка Aito запустила в КНР продажи модернизированной версии флагманского кроссовера M9. Он стал мощнее, технологичнее и дальнобойнее, а также обзавёлся удлинённой модификацией, которая будет предлагаться только в топовом исполнении. Стартовая стоимость Aito M9 осталась практически на прежнем уровне — 479 800 юаней (около 5 миллионов рублей), самый роскошный кроссовер обойдётся в 659 800 юаней (почти 7 миллионов рублей). Официально вывести Aito M9 на российский рынок обещали ещё в 2024 году.
- Внешность Aito M9 практически не изменилась, но кроссовер слегка увеличился в размерах даже в стандартной версии. Её габариты составляют 5285x2026x1845 миллиметров при колёсной базе 3125 миллиметров. Удлинённая модификация при расстоянии между бамперами 5,4 метра имеет базу 3236 миллиметров и внешне отличается увеличенной дозой хрома в отделке.
- Как и ранее, Aito M9 предложен в гибридной и электрической ипостасях, но в обоих случаях кроссовер стал мощнее благодаря новым моторам и дальнобойнее за счёт аккумуляторов увеличенной ёмкости. Обе стандартных версии кроссовера комплектуются 299-сильным двигателем на передней оси и 377-сильным сзади.
- Гибрид можно оснастить 60- или 75-киловаттной батареей с запасом хода на электротяге до 340 и 422 километров соответственно, а 1,5-литровый ДВС в качестве генератора увеличит общий пробег до 1405 километров. Для электрокара предусмотрен тяговый аккумулятор на 120 кВт⋅ч, с которым M9 проедет на одной зарядке до 750 километров. У удлинённой модификации при этом будет своя силовая установка — трёхмоторный гибрид с 2,0-литровым ДВС и моторами общей отдачей до 903 сил, обеспечивающий разгон до 100 км/ч за 3,99 секунды.
- Aito M9 на этом этапе будут продавать с пятью или шестью посадочными местами, но в будущем появится особо роскошная четырёхместная модификация. В оснащение кроссовера войдут адаптивная подвеска с пневмоэлементами, подруливающие задние колёса и комплекс водительских ассистентов сразу с шестью лидарами.
В октябре прошлого года сообщалось, что запуск поставок Aito M9 в Россию отложен по причине повышенного спроса на этот кроссовер в КНР. Нынешняя версия также пользуется популярностью: к моменту начала продаж нового M9 на вседорожник было оформлено более 50 тысяч предварительных заказов.
