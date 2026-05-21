Большой кроссовер Xpeng GX серьёзно подешевел в КНР с новыми комплектациями

Приём предварительных заказов на флагманский кроссовер GX марка Xpeng открыла в Китае в середине апреля. Тогда была названа стоимость только одной модификации с полным приводом и максимальным набором оборудования, и составляла она 399 800 юаней (4,2 миллиона рублей по актуальному курсу). Сейчас Xpeng запустил полноценные продажи флагмана, и с появлением более простых моноприводных версий начальная стоимость GX упала сразу до 279 800 юаней или 2,9 миллиона рублей).
- Самая доступная модификация Xpeng GX — это полноценный электрокар с одним двигателем на задней оси на 367 л.с. и 465 Нм и 91,9-киловаттной батареей, которая обеспечит запас хода до 665 километров. Такой кроссовер предложат в трёх вариантах оснащения, а полный привод получит только четвёртый, самый дорогой. В этом случае на передней оси будет добавлен ещё один электромотор, доводящий общую отдачу системы до 585 л.с. и 695 Нм. Ёмкость тягового аккумулятора поднимут до 110 кВт⋅ч, пробег на одной зарядке составит 750 километров.
- Гибридные модификации Xpeng GX на 10 тысяч юаней дороже электрических в той же комплектации. В этом случае предусмотрена только одна трёхмоторная связка из 1,5-литрового ДВС и двух электродвигателей, которые совокупно обеспечивают 503 л.с. и 695 Нм. За счёт 63,3-киловаттной батареи бензоэлектрический GX проедет на электротяге до 430 километров при совокупном запасе хода 1585 километров.
- Xpeng GX будет продаваться только в шестиместном варианте с особо комфортными раздельными креслами второго ряда и сервоприводами регулировок третьего. Предусмотрены подогревы, вентиляция, выдвижные подножки и массажи, термобокс с функцией стерилизации и боковые стёкла с регулировкой прозрачности. В состав медиасистемы войдут 8,8-дюймовые приборы, центральный тачскрин на 17,3 дюйма, 21,4-дюймовый потолочный экран и проекционный дисплей на 88 дюймов, а также 33 динамика. В ходовой части применены пневмоподвеска и управляемые задние колёса с углом подруливания до 10 градусов.
- Снижение стоимости позволило компании получить за 12 часов около 25 тысяч подтверждённых заказов.
В марте Xpeng также понизил цены на свой продвинутый электрокар P7, спрос на который на внутреннем рынке заметно просел. Снизить стоимость удалось, к примеру, за счёт пересмотра технической составляющей бортовых электронных систем. Для Xpeng GX также предлагаются четыре варианта чипов в составе комплекса водительских ассистентов, отличающиеся вычислительной мощностью. Максимальный теоретически может обеспечить полностью автономное управление.
Подождите
Объявления загружаются
Купили бы себе такой кроссовер Xpeng?
Подождите
Новости загружаются