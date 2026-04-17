1,6 тысячи км хода и управление по проводам: начались продажи IM LS8 от SAIC и Alibaba

На китайском рынке дебютировал IM LS8 — гибридный кроссовер длиной более 5 метров, цены на который стартуют от 249,8 тысячи юаней (2,8 миллиона рублей). За первые же 60 минут модель собрала свыше 8 тысяч подтверждённых заказов, о чём компания сообщила в Weibo. Для сравнения, флагманскому LS9, запущенному осенью прошлого года, потребовалось на это всего полчаса.
- Модель предложена в пяти- и шестиместном исполнении. Из оснащения заявлено рулевое управление «по проводам» — система Steer-by-Wire, предполагающая отсутствие физической связи руля с колёсами, а также подруливающие задние колёса, обеспечивающие кроссоверу радиус разворота всего 4,85 метра.
- В движение IM LS8 приводит установка, состоящая из двух электромоторов мощностью 530 лошадиных сил и 155-сильного 1,5-литрового ДВС, выступающего в роли генератора. Ёмкость батареи составляет 66 киловатт-часов, а запас хода достигает 1605 километров. На чистом электричестве гибрид способен проехать 430 километров. Более доступной альтернативой выступит версия с 52,1-киловаттной батареей, обеспечивающей до 268 километров пробега на электричестве. Также ожидается появления заднеприводной модификации с одним электромотором на 313 сил.
- По габаритам LS8 уступает «старшему» LS9: длина составляет 5085 миллиметров (минус 194 миллиметра), колесная база — 3060 миллиметров (минус 100 миллиметров), а ширина и высота у кроссоверов одинаковые и составляют 2000 и 1807 миллиметров.
- Отгрузки IM LS8 начнутся 20 апреля.
В модельной линейке IM Motors новинке отведена ступень ниже флагманского LS9, а конкурентом выступит ещё одна новинка китайского рынка — ID. Unyx 08 предприятия Volkswagen Anhui, в разработке которой принимал участие Xpeng. Конкурировать LS8 предстоит и с Leapmotor D19, ещё одним новым гибридом для Китая, для которого предложена самая ёмкая в классе батарея — 80,3 киловатт-часа.
