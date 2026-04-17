1,6 тысячи км хода и управление по проводам: начались продажи IM LS8 от SAIC и Alibaba

На китайском рынке дебютировал IM LS8 — гибридный кроссовер длиной более 5 метров, цены на который стартуют от 249,8 тысячи юаней (2,8 миллиона рублей). За первые же 60 минут модель собрала свыше 8 тысяч подтверждённых заказов, о чём компания сообщила в Weibo. Для сравнения, флагманскому LS9, запущенному осенью прошлого года, потребовалось на это всего полчаса.