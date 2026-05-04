Большинство россиян хочет возвращения западных автобрендов на рынок РФ

Западные производители автомобилей заняли первое место в списке компаний, возвращения которых на российский рынок хотели бы жители нашей страны. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование «Группы 7/89». В общем за возвращение западных брендов в Россию высказались 56%, а 27% участников опроса выступили против этого.
- Если возвращения западного автопрома хотели бы 41% тех, кто высказался «за», то занявшие второе место производители кино, музыки и видеоигр получили только 28%.
- Чаще всего хотят снова видеть на российском рынке иностранные бренды молодые жители крупных городов. К примеру, в возрастной группе от 18 до 29 лет за это высказались 84% респондентов, а от 60 лет и старше — только 38%. Если среди обитателей Москвы того же ждут 66% участников исследования, то в сёлах возвращения западных компаний хотят лишь 32%, а 48% высказались против.
- Директор Фонда социальных исследований Владимир Звоновский объяснил изданию последнее слабым уровнем информированности жителей малых городов и сёл и малым опытом потребления продукции западных брендов. Лидерство же автопрома эксперты издания мотивируют как потребительскими качествами самих автомобилей этих марок, так и усложнившимся из-за роста цен и логистических проблем процессом их покупки.
А вы хотели бы, чтобы западные автобренды вернулись на российский рынок?
