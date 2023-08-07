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Болид Формулы-1 выставили в дрэге против быстрейших суперкаров

НовостиКирилл МалышевКомменты

На youtube-канале Carwow выложили видеозапись дрэг-заезда, возможно, самых быстрых автомобилей на планете  Rimac Nevera, McMurtry Speirling и формульного болида команды Red Bull.

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  • Rimac Nevera оснащён четырьмя электромоторами суммарной отдачей 1914 л.с. и 2360 Нм. Оснащённый 120-киловаттной тяговой батареей гиперкар весит 2300 килограммов, что немало. Однако это не мешает ему разгоняться до сотни менее чем за две секунды.
  • Одноместный McMurtry Speirling установил рекорд в Гудвуде в гонке по подъёму на холм. В нём два электромотора, приводящие только задние колёса и развивающие 1000 л.с. Весит автомобиль всего тонну, причём в эту массу входит уникальная система с вентиляторами, обеспечивающая прижимную силу в 2000 килограммов.
  • Третьим на старт вышел болид Формулы-1 команды Red Bull под управлением резервного пилота Лайама Лоусона. «Восьмёрка» объёмом 2,4 литра развивает «всего» 800 сил, но и весит машина меньше всех — 700 килограммов.

Заезды выдались напряжёнными, со сменами лидера и неожиданным аутсайдером. Победа далась Rimac Nevera очень нелегко, однако стала уже не первой. Ранее он обогнал в дрэге Bugatti Chiron и Tesla Model S Plaid.

За кого болели?

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