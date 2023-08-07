Болид Формулы-1 выставили в дрэге против быстрейших суперкаров

Одноместный

установил рекорд в Гудвуде в гонке по подъёму на холм. В нём два электромотора, приводящие только задние колёса и развивающие 1000 л.с. Весит автомобиль всего тонну, причём в эту массу входит уникальная система с вентиляторами, обеспечивающая прижимную силу в 2000 килограммов.