Болид Формулы-1 выставили в дрэге против быстрейших суперкаров

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Обладателем первого товарного гиперкара Rimac Nevera стал экс-чемпион Формулы-1
«Ингосстрах» назвал самые аварийные марки и улицы Москвы
На youtube-канале Carwow выложили видеозапись дрэг-заезда, возможно, самых быстрых автомобилей на планете — Rimac Nevera, McMurtry Speirling и формульного болида команды Red Bull.
Заезды выдались напряжёнными, со сменами лидера и неожиданным аутсайдером. Победа далась Rimac Nevera очень нелегко, однако стала уже не первой. Ранее он обогнал в дрэге Bugatti Chiron и Tesla Model S Plaid.
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