BMW запустила рекламу на экранах своих автомобилей вопреки обещаниям

Компания BMW запустила рекламную интеграцию на центральных экранах своих автомобилей в рамках продвижения фильма «Человек-паук: новый день». Владельцы уже раскритиковали автопроизводителя за такую акцию, тем более BMW ранее сама выступала против рекламы в машинах, сообщает издание TechSpot.
- При запуске двигателя на дисплее мультимедийной системы появляется кнопка с уведомлением о том, что Человек-паук «заглянул» в автомобиль. Водитель может проигнорировать сообщение, при нажатии же активируется полноэкранный видеоролик со специальным световым оформлением салона и музыкальным сопровождением.
- Акция, охватывающая более чем 70 рынков, стартовала 27 июля и продлится до 10 августа. Рекламный контент доступен на совместимых моделях, выпущенных после июля 2020 года и оснащённых операционными системами BMW OS 7, 8, 8.5, 9 или X.
- Представители компании заявили, что проект является частью масштабного маркетингового партнёрства со съёмочной командой кинокомикса. В рамках сотрудничества баварский бренд также предоставил для съёмок модели iX3 и 5-й серии и продемонстрировал специальную версию электрокроссовера iX3 на премьере новой части «Человека-паука» в Лос-Анджелесе.
- Несмотря на заверения автопроизводителя о разовом характере акции, реклама вызвала волну критики со стороны автовладельцев и пользователей социальных сетей. Причиной недовольства стало прямое противоречие предыдущим заявлениям руководства баварского концерна: в декабре 2023 года старший вице-президент BMW Group по развитию Штефан Дурах публично назвал показ рекламы в машине неправильным, подчёркивая, что салон автомобиля является личным пространством клиентов.
- Рекламная интеграция стала частью серии экспериментов BMW в области монетизации с помощью программного обеспечения. Ранее компания столкнулась с негативной реакцией из-за введения подписки на активацию встроенного подогрева сидений стоимостью 18 долларов в месяц, от которой бренду пришлось отказаться в сентябре 2023 года из-за низкого спроса. Опцию вернули в стандартные комплектации.
В 2024 году BMW даже ввела подписку на М-подвеску. Все её компоненты уже установлены на машине, но М-возможности откроются или за ежемесячную плату, или после оплаты опции сразу на весь срок службы машины.
Как вы относитесь к появлению рекламы на экранах автомобилей?
Категорически против, это личное пространство
Допустимо, но только если за это дают бонусы
Не вижу проблемы, если рекламу можно легко закрыть
Это неизбежный тренд
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