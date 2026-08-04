BMW запустила рекламу на экранах своих автомобилей вопреки обещаниям

Несмотря на заверения автопроизводителя о разовом характере акции, реклама вызвала волну критики со стороны автовладельцев и пользователей социальных сетей. Причиной недовольства стало прямое противоречие предыдущим заявлениям руководства баварского концерна: в декабре 2023 года старший вице-президент BMW Group по развитию Штефан Дурах публично назвал показ рекламы в машине неправильным, подчёркивая, что салон автомобиля является личным пространством клиентов.

Рекламная интеграция стала частью серии экспериментов BMW в области монетизации с помощью программного обеспечения. Ранее компания столкнулась с негативной реакцией из-за введения подписки на активацию встроенного подогрева сидений стоимостью 18 долларов в месяц, от которой бренду

пришлось отказаться

в сентябре 2023 года из-за низкого спроса. Опцию вернули в стандартные комплектации.