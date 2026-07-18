BMW запустила конфигуратор автомобилей в ChatGPT

Новый сервис интегрирован непосредственно в ChatGPT и, по заявлению компании, делает BMW первым автопроизводителем, предложившим цифрового консультанта по выбору автомобиля на платформе OpenAI. Вместо привычной навигации по меню конфигуратора пользователю достаточно описать свои пожелания естественным языком. Например, можно указать необходимую вместимость салона, тип силовой установки, дорожный просвет или предполагаемые условия эксплуатации автомобиля.

На основе этих параметров ChatGPT предлагает подходящие модели и варианты оснащения, а также помогает сравнить различные комплектации. В ходе диалога пользователь может в любой момент уточнить требования, изменить параметры поиска или дополнить запрос. Все рекомендации формируются на основе данных конфигуратора BMW. Если вопрос выходит за пределы информации, содержащейся в нем, ChatGPT может использовать актуальные сведения из интернета.