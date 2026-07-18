BMW запустила конфигуратор автомобилей в ChatGPT

BMW представила плагин для ChatGPT, который позволяет конфигурировать актуальные модели бренда в формате диалога с искусственным интеллектом. Теперь пользователи могут подобрать автомобиль с помощью текстовых или голосовых запросов как на смартфонах, так и на компьютерах.
- Новый сервис интегрирован непосредственно в ChatGPT и, по заявлению компании, делает BMW первым автопроизводителем, предложившим цифрового консультанта по выбору автомобиля на платформе OpenAI. Вместо привычной навигации по меню конфигуратора пользователю достаточно описать свои пожелания естественным языком. Например, можно указать необходимую вместимость салона, тип силовой установки, дорожный просвет или предполагаемые условия эксплуатации автомобиля.
- На основе этих параметров ChatGPT предлагает подходящие модели и варианты оснащения, а также помогает сравнить различные комплектации. В ходе диалога пользователь может в любой момент уточнить требования, изменить параметры поиска или дополнить запрос. Все рекомендации формируются на основе данных конфигуратора BMW. Если вопрос выходит за пределы информации, содержащейся в нем, ChatGPT может использовать актуальные сведения из интернета.
- Плагин BMW уже доступен пользователям ChatGPT. Найти его можно в разделе Plugins, выполнив поиск по запросу «BMW». Такой же способ подключения предусмотрен и для мобильной версии сервиса.
Искусственный интеллект используется для подбора автомобилей и на Авто.ру. Нейросеть анализирует отзывы владельцев и формирует краткую сводку с основными достоинствами и недостатками каждой модели. Сервис опирается на 17 важных параметров: от дизайна и шумоизоляции до динамики, надёжности и стоимости обслуживания.
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