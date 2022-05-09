Компания BMW в 2022 году продала меньше автомобилей, но заработала больше денег

Входящая в баварский концерн компания Rolls-Royce

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тем увеличила свои продажи на 17% — до 1624 автомобилей. Кроме того, растёт популярность машин СП BMW и Brilliance на рынке Китая. Доходность концерна связывают ещё и с увеличением доли продаж электромобилей. Если в прошлом году она составляла 11%, то сейчас достигла 15%.