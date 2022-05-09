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Очень редкий гоночный BMW могут продать за семизначную сумму

Компания BMW в 2022 году продала меньше автомобилей, но заработала больше денег

Новости

Дмитрий Елизаров

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Результаты концерна BMW по продажам за первый квартал 2022 года снизились по сравнению с 2021‑м, но прибыль выросла. Об этом пишет CarBuzz со ссылкой на финансовый отчёт концерна. Связывают эту ситуацию с ростом популярности электрокаров и успехами премиального бренда Rolls-Royce.

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  • В первом квартале 2021 года BMW передала покупателям 636 606 автомобилей, а результаты за тот же период нынешнего года составили 596 907 машин — на 6,2% меньше. Однако финансовые показатели BMW оказались лучше: прибыль концерна составила 12,8 миллиона долларов.
  • Входящая в баварский концерн компания Rolls-Royce между тем увеличила свои продажи на 17% — до 1624 автомобилей. Кроме того, растёт популярность машин СП BMW и Brilliance на рынке Китая. Доходность концерна связывают ещё и с увеличением доли продаж электромобилей. Если в прошлом году она составляла 11%, то сейчас достигла 15%.

Об этом тренде аналитики рынка заявляли и по итогам 2021 года, отмечая рост прибыли автопроизводителей на фоне снижения объёмов продаж как последствия пандемии и кризиса микроэлектроники. По сравнению с 2019 годом объёмы производства мирового автопрома уменьшились на 14%, однако средняя выручка в пересчёте на один автомобиль выросла со 1168 евро до 1903.

Делать меньше, зарабатывать больше — правильный рецепт?

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