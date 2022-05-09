Компания BMW в 2022 году продала меньше автомобилей, но заработала больше денег

Материал по теме
Продажи новых машин в России упали в 2 раза. Хуже было только в апреле 2020 года
Очень редкий гоночный BMW могут продать за семизначную сумму
Результаты концерна BMW по продажам за первый квартал 2022 года снизились по сравнению с 2021‑м, но прибыль выросла. Об этом пишет CarBuzz со ссылкой на финансовый отчёт концерна. Связывают эту ситуацию с ростом популярности электрокаров и успехами премиального бренда Rolls-Royce.
Об этом тренде аналитики рынка заявляли и по итогам 2021 года, отмечая рост прибыли автопроизводителей на фоне снижения объёмов продаж как последствия пандемии и кризиса микроэлектроники. По сравнению с 2019 годом объёмы производства мирового автопрома уменьшились на 14%, однако средняя выручка в пересчёте на один автомобиль выросла со 1168 евро до 1903.
Комментарии
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий