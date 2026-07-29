BMW сократит тысячи рабочих мест вслед за Volkswagen

Компания BMW намерена сократить порядка 8 тысяч рабочих мест по всему миру до конца 2027 года в рамках программы экономии, сообщает агентство DPA со ссылкой на источники. Ранее об аналогичных мерах заявлял и директор Volkswagen Оливер Блюме, который настаивает на сокращении до 100 тысяч человек.
- Источники агентства уточняют, что баварский концерн намеревается сократить штат за счёт «естественного ухода персонала» и программы добровольного увольнения с выплатой выходных пособий. Последняя будет проведена в период с октября 2026 года по конец 2027-го и ориентирована на всех сотрудников BMW в Германии, которые не заняты непосредственно на производстве.
- На сегодняшний день штат BMW насчитывает 154 тысячи сотрудников. Более половины из них (примерно 84 тысячи) работают в Германии — именно в этой стране будет запущена компенсационная программа. Ожидается, что в итоге более половины сокращаемых позиций придётся на немецкие предприятия концерна.
- Предполагается, что информация о том, во сколько BMW обойдутся сокращения, будет отражена в финансовой отчётности компании за вторую половину года.
Между тем внутри Volkswagen обсуждается вторая волна сокращений. Оливер Блюме настаивает на сокращении до 100 тысяч человек, однако совет директоров выступает против таких мер. Также планируется прекратить производство на четырёх предприятиях компании в Германии: в Ганновере, Цвиккау и Эмдене, а также на площадке Audi в Неккарзульме. Днём ранее сообщалось и о сокращении каждого пятого сотрудника Porsche.
Массовые сокращения — эффективная мера для экономии?
Думаю, вполне эффективная
Сомневаюсь
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