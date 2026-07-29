BMW сократит тысячи рабочих мест вслед за Volkswagen

Источники агентства уточняют, что баварский концерн намеревается сократить штат за счёт «естественного ухода персонала» и программы добровольного увольнения с выплатой выходных пособий. Последняя будет проведена в период с октября 2026 года по конец 2027-го и ориентирована на всех сотрудников BMW в Германии, которые не заняты непосредственно на производстве.

На сегодняшний день штат BMW насчитывает 154 тысячи сотрудников. Более половины из них (примерно 84 тысячи) работают в Германии — именно в этой стране будет запущена компенсационная программа. Ожидается, что в итоге более половины сокращаемых позиций придётся на немецкие предприятия концерна.