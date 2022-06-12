BMW готовит электрический броневик

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Новый BMW 7 серии: «четырёхглазая» оптика, 31-дюймовый экран и электропривод всех дверей
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У флагманского электроседана BMW с индексом i7 появится бронированная версия. Об этом пишет Forbes со ссылкой на данные инсайдеров, которые утверждают, что разработка четырёхдверки уже идёт. Предполагается, что дебютирует новинка либо в рамках саммита «Большой семёрки», который состоится в конце июня в Германии, либо после него.
Один из самых необычных «броневиков», представленных в последнее время, — это Aston Martin Vantage, получивший защитный комплекс в ателье AddArmor. Он способен выдержать обстрел из оружия калибром до .44 Magnum, а ручки суперкара могут превращаться в электрошокеры.