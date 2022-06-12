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BMW готовит электрический броневик

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Дмитрий Елизаров

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У флагманского электроседана BMW с индексом i7 появится бронированная версия. Об этом пишет Forbes со ссылкой на данные инсайдеров, которые утверждают, что разработка четырёхдверки уже идёт. Предполагается, что дебютирует новинка либо в рамках саммита «Большой семёрки», который состоится в конце июня в Германии, либо после него.

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  • Технических подробностей о седане, который получит имя BMW i7 Protection и станет первым официальным электро­броневиком концерна, пока нет. Тем не менее источники издания сообщают, что производитель планирует выпускать седан с разными уровнями защиты, начиная от брони, которая способна противостоять только выстрелам из автоматических пистолетов.
  • Как именно повлияет тяжёлая защита на динамику и запас хода седана, тоже неизвестно. Версия xDrive60 (единственная, которой пока располагает i7) оснащается двумя электромоторами совокупной отдачей 544 л.с. и 745 Нм и может проехать без подзарядки до 590 километров, ускоряясь до 100 км﻿/﻿ч за 4,7 секунды.
  • Весит такой седан 2640 килограммов. Издание CarBuzz предполагает, что имплантация защитных панелей неминуемо повлияет на массу i7, что в свою очередь скажется на запасе хода. Чтобы увеличить его, концерну придётся устанавливать на i7 более ёмкие батареи, и это опять-таки приведёт к повышению веса. По всей видимости, в BMW предпочтут пожертвовать динамическими характеристиками четырёхдверки.

Один из самых необычных «броневиков», представленных в последнее время, — это Aston Martin Vantage, получивший защитный комплекс в ателье AddArmor. Он способен выдержать обстрел из оружия калибром до .44 Magnum, а ручки суперкара могут превращаться в электрошокеры.

Что важнее для премиального электрокара — скорость или запас хода?

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