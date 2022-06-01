BMW покажет супергибрид для Ле-Мана 6 июня

Пока BMW напрямую заявляет только о намерении выступать в соревновании серии IMSA

— первые суточные заезды болидов пройдут в рамках

январской гонки в Дайтоне. Однако поскольку болид готовится по регламенту, допускающему его выступления и в чемпионате FIA, BMW планирует принять участие и в европейских культовых гонках, включая «24 часа Ле-Мана».