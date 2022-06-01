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BMW покажет супергибрид для Ле-Мана 6 июня

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Дмитрий Елизаров

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Компания BMW объявила дату премьеры суперкара, с которым будет участвовать в топовом классе гонок на выносливость (LMDh, Le Mans Daytona Hybrid), и показала его фотографию. Пока изображение прототипа особой информации о нём не даёт. Гоночный дебют новинки запланирован на январь 2023 года.

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  • На фотографии можно разглядеть вертикальные светодиодные полоски (вероятнее всего, ходовые огни), корпуса зеркал и массивное антикрыло сзади. Кроме того, виден крупный воздухозаборник на крыше кабины.
  • Ранее компания BMW публиковала дизайнерский скетч, изображающий болид: на нём присутствовали также крупные фирменные «ноздри» и внушительный передний сплиттер.
  • Пока BMW напрямую заявляет только о намерении выступать в соревновании серии IMSA — первые суточные заезды болидов пройдут в рамках январской гонки в Дайтоне. Однако поскольку болид готовится по регламенту, допускающему его выступления и в чемпионате FIA, BMW планирует принять участие и в европейских культовых гонках, включая «24 часа Ле-Мана».

Ранее о намерениях участвовать в разных классах чемпионатов по гонкам на выносливость заявил целый ряд компаний, включая Toyota, Peugeot и Ferrari. Свой болид готовит и Porsche. Он получит бензиновый V8 в сочетании с электромотором общей мощностью 680 л.с.

Как считаете, найдётся баварцам местечко в Ле-Мане?

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