BMW отпраздновала 100-летие производства мотоциклов винтажным кастомом

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Компания BMW Motorrad представила необычный кастомный мотоцикл R18 The Crown, созданный в единственном экземпляре в честь 100-летия подразделения. Построен он известным конструктором Дирком Олеркингом и его компанией Kingston Custom, а отличают новинку оригинальные дизайнерские решения.
Это уже не первый случай, когда R18 становится основой для работы кастомайзеров. В 2021 году Дирк Олеркинг представил на его базе мотоцикл Spirit of Passion в стиле ар-деко, а годом позже канадское подразделение показало сразу три кастома от местных ателье.
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