BMW отпраздновала 100-летие производства мотоциклов винтажным кастомом

Основан R18 The Crown на компонентах стандартного круизёра BMW R18, но внешне не имеет с ним ничего общего. Новые кузовные детали и восьмилитровый топливный бак спроектированы Олеркингом и выполнены из алюминия вручную, а конструкция рамы и передней подвески изменены. Переднее колесо мотоцикла базируется на качающемся рычаге с центральной амортизационной стойкой.

Вручную же изготовлены новая выхлопная система и минималистичное сиденье, обтянутое натуральной кожей. При этом в конструкции R18 The Crown активно используются детали от стандартного байка. Это в первую очередь двигатель и задняя подвеска, а также головная оптика, приборы, подножки и разнообразные переключатели.

Что будет с уникальным кастомом в дальнейшем, не уточняют ни его создатель, ни BMW Motorrad.

Это уже не первый случай, когда R18 становится основой для работы кастомайзеров. В 2021 году Дирк Олеркинг представил на его базе мотоцикл Spirit of Passion в стиле ар-деко, а годом позже канадское подразделение показало сразу три кастома от местных ателье.