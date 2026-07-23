Белоруссия стала для нового Voyah Courage первым рынком за пределами Китая

В Белоруссии официально представили рестайлинговый электрокроссовер Voyah Courage, который производитель называет новым поколением модели. Названы как характеристики локальной версии, так и её стоимость. Представители бренда в соседней стране особо отметили, что Белоруссия стала для обновлённого Courage первым экспортным рынком.
- С обновлением Voyah Courage обзавёлся, к примеру, переработанной передней частью, на которой появилась большая диодная панель Galaxy Smart Light. Она способна воспроизводить несколько сценариев анимации. В интерьере применяются переосмысленные руль и передняя панель, дверные карты, а в центральный подлокотник встроили холодильник.
- В Белоруссии Courage предложат с тремя вариантами силовых установок. Базовый тяговый мотор на 313 сил может сочетаться с аккумулятором на 81 или 112 кВт⋅ч, и запас хода такого кроссовера составляет 650 или 901 километр. Имеется и двухмоторная версия мощностью 551 л.с.: она может набрать 100 км/ч за 4,3 секунды, но без подзарядки проедет только 600 километров.
- В оснащение электрокара в зависимости от версии могут входить адаптивная подвеска, девять подушек, комплекс водительских ассистентов на базе лидара, медиасистема с дисплеями на 10,25 и 15,6 дюйма, а также 20 динамиками, кресла с вентиляцией, массажем и режимом «нулевой гравитации», а также климат-контроль с ароматизатором.
- В Белоруссии Voyah Courage оценили в диапазоне от 119 400 до 143 400 местных рублей (от 3,24 до 3,9 миллиона российских).
Ближайшей новинкой Voyah для рынка нашей страны станет гораздо более крупный кроссовер Taishan, чьи продажи, по последним данным, планируется запустить в сентябре. Это гибрид с 517-сильной силовой установкой, пневмоподвеской и полноуправляемым шасси.
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