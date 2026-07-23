Белоруссия стала для нового Voyah Courage первым рынком за пределами Китая

С обновлением Voyah Courage обзавёлся, к примеру, переработанной передней частью, на которой появилась большая диодная панель Galaxy Smart Light. Она способна воспроизводить несколько сценариев анимации. В интерьере применяются переосмысленные руль и передняя панель, дверные карты, а в центральный подлокотник встроили холодильник.

В Белоруссии Courage предложат с тремя вариантами силовых установок. Базовый тяговый мотор на 313 сил может сочетаться с аккумулятором на 81 или 112 кВт⋅ч, и запас хода такого кроссовера составляет 650 или 901 километр. Имеется и двухмоторная версия мощностью 551 л.с.: она может набрать 100 км/ч за 4,3 секунды, но без подзарядки проедет только 600 километров.