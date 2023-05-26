B России стало доступно для заказа новое купе Nissan Z

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Фирма из Новосибирска готова привезти в Россию под заказ спорткар Nissan Z. Среди объявлений на Авто.ру есть два предложения по цене 8,5 и 9,8 миллиона рублей. В обоих случаях речь идёт о новой машине без пробега.
Одной из последних новинок «параллельного импорта» в России стала Honda UR-V. Это среднеразмерный купе-кроссовер с китайского рынка. Двухлитровая «турбочетвёрка» развивает 272 л.с., работает с 9-ступенчатым «автоматом» и полным приводом. Машину оценивают минимум в 4,5 миллиона рублей.
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