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Новая Toyota C-HR попалась фотошпионам на Нюрбургринге

B России стало доступно для заказа новое купе Nissan Z

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Кирилл Малышев

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Фирма из Новосибирска готова привезти в Россию под заказ спорткар Nissan Z. Среди объявлений на Авто.ру есть два предложения по цене 8,5 и 9,8 миллиона рублей. В обоих случаях речь идёт о новой машине без пробега.

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  • Nissan Z был представлен летом 2021 года. У него трёхлитровая «шестёрка» битурбо мощностью 405 л.с. С ней может работать как 9-ступенчатый «автомат», так и 6-скоростная механическая коробка. Привод исключительно задний. Предусмотрены лонч-контроль и дифференциал повышенного трения.
  • Габариты машины составляют 4379х1844х1316 миллиметров при колёсной базе 2550 миллиметров. По внешним размерам Nissan Z очень близок к Toyota Supra. Облик модели вдохновлён спортивными Ниссанами прошлых лет, а рядом технологий поделился культовый GT-R.

Одной из последних новинок «параллельного импорта» в России стала Honda UR-V. Это среднеразмерный купе-кроссовер с китайского рынка. Двухлитровая «турбочетвёрка» развивает 272 л.с., работает с 9-ступенчатым «автоматом» и полным приводом. Машину оценивают минимум в 4,5 миллиона рублей.

Стоит Nissan Z таких денег?

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