АвтоВАЗ снова будет предлагать кожаный салон для Lada Niva Travel

Издание утверждает, что АвтоВАЗ уже оповестил дилеров о скором начале приёма заказов на новую опцию для Lada Niva Travel. Производство новых комплектующих для интерьера внедорожника с отделкой натуральной кожей также уже запущено.

Ожидается, что в состав опционального пакета будут включены не только передние кресла и задний диван с новым оформлением, но и руль от Granta Sport, хотя его в отличие от сидений планируется обтягивать экокожей.