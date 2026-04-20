АвтоВАЗ снова будет предлагать кожаный салон для Lada Niva Travel

Опцию предложат для обновлённого внедорожника в одной из самых дорогих комплектаций
Новости

Возможность отделки интерьера натуральной кожей появилась у Lada Niva Travel осенью 2023 года. По данным портала «Лада.Онлайн», который ссылается на источники в дилерской среде, эта опция будет возвращена нынешним летом. Уже известна и стоимость пакета — 120 тысяч рублей.

  • Издание утверждает, что АвтоВАЗ уже оповестил дилеров о скором начале приёма заказов на новую опцию для Lada Niva Travel. Производство новых комплектующих для интерьера внедорожника с отделкой натуральной кожей также уже запущено.
  • Ожидается, что в состав опционального пакета будут включены не только передние кресла и задний диван с новым оформлением, но и руль от Granta Sport, хотя его в отличие от сидений планируется обтягивать экокожей.

Салон с отделкой натуральной кожей дорестайлинговой Lada Niva Travel. Фото: АвтоВАЗ

  • АвтоВАЗ рассчитывает предлагать такой пакет для Lada Niva Travel в исполнении «Техно». Это предтоповая комплектация, которая сейчас оценивается в 1 789 000 рублей. По предварительным данным, приём заказов откроется в июне.

В марте сообщалось о появлении у Niva Travel особо внедорожной модификации под названием FDX, но подготовлена она не заводом-изготовителем, а тюнинговой фирмой F-Design. Основные изменения — увеличенный клиренс, большие колёса и набор дополнительного оборудования.

Как думаете, покупателям Niva Travel нужна кожа в салоне?

Да, как и покупателям любой другой модели
Нет, им нужно совсем другое

#Автопром#Lada (ВАЗ) Niva Travel#Внедорожники#Цены#LADA (ВАЗ)
