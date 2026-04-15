Автомобили Lada получат проекционный дисплей

В будущем автомобили Lada могут обзавестись новой для российского легкового автопрома опцией — дисплеем с проекцией на лобовое стекло, эту информацию Журналу Авто.ру подтвердили в представительстве марки. Директор проекта АвтоВАЗа по цифровым сервисам Артём Бахрах в разговоре с изданием «Автоновости дня» рассказал, что работа над проекционником уже идёт, однако когда именно начнётся его внедрение на товарные автомобили, не уточнил.