Автомобили Lada получат проекционный дисплей

Также АвтоВАЗ планирует усовершенствовать голосового помощника
В будущем автомобили Lada могут обзавестись новой для российского легкового автопрома опцией — дисплеем с проекцией на лобовое стекло, эту информацию Журналу Авто.ру подтвердили в представительстве марки. Директор проекта АвтоВАЗа по цифровым сервисам Артём Бахрах в разговоре с изданием «Автоновости дня» рассказал, что работа над проекционником уже идёт, однако когда именно начнётся его внедрение на товарные автомобили, не уточнил.

Фото: Continental

  • Проекция изображения на лобовое стекло (например, показаний приборов или подсказок навигации) создаёт иллюзию «подвешивания» визуальных данных в поле зрения водителя. Это позволяет ему меньше отвлекаться от дороги, переводя взгляд на приборы или экран медиасистемы. Автомобили Lada в настоящий момент такой технологией не располагают.
  • В то же время отдельные модели отечественного бренда в дорогих комплектациях оснащаются цифровыми приборными панелями, которые способны отображать часть контента медиасистемы: это тоже снижает вероятность отвлечения водителя. Приборы Lada Vesta Sport в дополнение могут демонстрировать телеметрические данные спортивных заездов.
  • Артём Бахрах также отметил, что на АвтоВАЗе продолжают совершенствовать системы голосового управления, и в будущем появится возможность, к примеру, при помощи таких команд опускать и закрывать боковые стёкла.

В январе АвтоВАЗ объявил о расширении оснащения Lada Aura за счёт современных опций — ключ-карты с бесключевым доступом и дистанционным запуском двигателя, а также модернизированной медиасистемы EnjoY.

Нужна Ладам такая опция?

Да, это очень удобная штука
Нет, есть вещи и более нужные

#Технологии#Автопром#LADA (ВАЗ)
Для того чтобы проекцию сделать на стекло, в самом стекле (вернее между ними) идет специальная пленка переменного сечения, именно она проектируется совместно с углом ветрового стекла таким образом чтобы отражение от внутреннего и внешнего стекла совпало в глазе человека в одной точке, чтобы изображение не двоилось. Именно поэтому стекло с проекцией такое не дешевое, технология его производства сложная. Про блок который будет формировать картинку для этой проекции я и вовсе молчу. Именно проекции ж не хватает в автомобилях "ЭКОНОМ" сегмента.. В общем вся страна охотно верит в проекцию от Автоваза. Автоваз вперед!!! Еще беспроводную зарядку пообещайте что ли.
