Автомобили Lada получат проекционный дисплей

В будущем автомобили Lada могут обзавестись новой для российского легкового автопрома опцией — дисплеем с проекцией на лобовое стекло, эту информацию Журналу Авто.ру подтвердили в представительстве марки. Директор проекта АвтоВАЗа по цифровым сервисам Артём Бахрах в разговоре с изданием «Автоновости дня» рассказал, что работа над проекционником уже идёт, однако когда именно начнётся его внедрение на товарные автомобили, не уточнил.
- Проекция изображения на лобовое стекло (например, показаний приборов или подсказок навигации) создаёт иллюзию «подвешивания» визуальных данных в поле зрения водителя. Это позволяет ему меньше отвлекаться от дороги, переводя взгляд на приборы или экран медиасистемы. Автомобили Lada в настоящий момент такой технологией не располагают.
- В то же время отдельные модели отечественного бренда в дорогих комплектациях оснащаются цифровыми приборными панелями, которые способны отображать часть контента медиасистемы: это тоже снижает вероятность отвлечения водителя. Приборы Lada Vesta Sport в дополнение могут демонстрировать телеметрические данные спортивных заездов.
- Артём Бахрах также отметил, что на АвтоВАЗе продолжают совершенствовать системы голосового управления, и в будущем появится возможность, к примеру, при помощи таких команд опускать и закрывать боковые стёкла.
В январе АвтоВАЗ объявил о расширении оснащения Lada Aura за счёт современных опций — ключ-карты с бесключевым доступом и дистанционным запуском двигателя, а также модернизированной медиасистемы EnjoY.
