АвтоВАЗ разработает новые сервисы для Lada вместе с ГЛОНАСС

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АвтоВАЗ сообщил о подписании соглашения о сотрудничестве с АО «ГЛОНАСС», оператором «тревожной кнопки». В рамках соглашения компании будут разрабатывать новые информационные и навигационные технологии. На практике это может вылиться в появлении у владельцев Lada доступа к новым сервисам — например, услуге «Помощь на дороге».
Работу над новыми технологиями АвтоВАЗ запускает в преддверии дебюта новой модели. Известная сейчас как «новая Гранта», она должна быть представлена в середине следующего года. На заводе в Тольятти уже готовят оборудование для производства будущей новинки.