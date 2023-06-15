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АвтоВАЗ разработает новые сервисы для Lada вместе с ГЛОНАСС

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Дмитрий Елизаров

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АвтоВАЗ сообщил о подписании соглашения о сотрудничестве с АО «ГЛОНАСС», оператором «тревожной кнопки». В рамках соглашения компании будут разрабатывать новые информационные и навигационные технологии. На практике это может вылиться в появлении у владельцев Lada доступа к новым сервисам — например, услуге «Помощь на дороге».

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  • Система услуг «Помощь на дороге» у АвтоВАЗа ранее уже была. По всей видимости, сейчас её планируется перевести полностью на отечественное оборудование: глава АвтоВАЗа Максим Соколов особо отметил, что новые решения, разрабатываемые вместе с ГЛОНАСС, будут основаны только на российских технологиях. 
  • Директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич заявил, что федеральный сервис «Помощь на дороге» позволит водителю нажатием одной кнопки, к примеру, запросить техническую поддержку. Кроме того, при помощи оборудования ГЛОНАСС и заново разработанных технологий у владельцев Lada может появиться доступ к так называемому консьерж-сервису. Предполагается, что часть услуг будет предоставляться в рамках гарантийного обслуживания, другая часть — по подписке.
  • Помимо прочего две компании планируют сотрудничать в области высокоавтоматизированного транспорта.

Работу над новыми технологиями АвтоВАЗ запускает в преддверии дебюта новой модели. Известная сейчас как «новая Гранта», она должна быть представлена в середине следующего года. На заводе в Тольятти уже готовят оборудование для производства будущей новинки.

Пользовались когда-нибудь «Помощью на дороге»?

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