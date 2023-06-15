АвтоВАЗ разработает новые сервисы для Lada вместе с ГЛОНАСС

Директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич заявил, что федеральный сервис «Помощь на дороге» позволит водителю нажатием одной кнопки, к примеру, запросить техническую поддержку. Кроме того, при помощи оборудования ГЛОНАСС и заново разработанных технологий у владельцев Lada может появиться доступ к так называемому консьерж-сервису. Предполагается, что часть услуг будет предоставляться в рамках гарантийного обслуживания, другая часть — по подписке.