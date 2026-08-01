Широкополосные динамики воспроизводят весь диапазон частот (отсюда их название), то есть одна колонка предназначена для всего звукового спектра, который воспринимается человеческим ухом (от 20 до 20 000 Гц). Качественные модели способны выдавать достаточно хороший, «живой» звук за счёт меньших фазовых искажений, которые неизбежно возникают в более сложных акустических системах.

Широкополосные динамики схожи с точечными источниками звука, благодаря чему их можно направить на слушателя, не затрачивая больших усилий на поиск нужного положения колонок. В результате получается простой, сравнительно недорогой и универсальный вариант, подходящий практически для всех жанров музыки: от хип-хопа до хард-рока.

Однако у широкополосных систем есть ощутимый недостаток — неравномерная амплитудно-частотная характеристика (АЧХ). «Универсальный» динамик не может одинаково воспроизводить очень разные по характеру звуки, поэтому в области средних частот наблюдается заметный подъём амплитуды (громкости), а на низких и высоких происходит резкий спад. Это связано с тем, что диффузор широкополосника не может эффективно подстраиваться под разную частоту колебаний. Он хорошо вибрирует в среднем диапазоне, но для басов ему не хватает инерции и массы, а для высоких частот он, наоборот, слишком тяжёлый и не может быстро откликаться на входящий сигнал.

Частичное решение проблемы — покупка колонки с дополнительным высокочастотным диффузором (его ещё называют конус-визер, рупорок, дудка), который вклеивается в центр основной мембраны. Такие модели уже могут работать в диапазоне от 60 до 16 000 Гц с неравномерностью всего +/- 10 Дб — для широкополосной акустики это хороший показатель.