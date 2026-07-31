Автомобилистка подала на Tesla в суд за то, что не справилась с управлением

59-летняя автомобилистка в 2024 году взяла на тест-драйв электрокроссовер Tesla Model Y, но в процессе поездки врезалась в салон красоты. Как уточняет Carscoops, она признала, что не справилась с управлением, но посчитала, что виноваты в этом сотрудники дилерского центра Tesla. Сейчас пострадавшая пытается отсудить у компании 10,3 миллиона долларов.
- Подательница иска утверждает, что ей передали Model Y с активированным режимом Insane — это режим, в котором доступны максимальная мощность двигателей и уровень ускорения. Разогнаться до 60 миль в час (96 км/ч) в таком режиме электрокар способен всего за 3,3 секунды.
- Cотрудники автосалона не предупредили об этом потенциальную клиентку. Кроме того, ей не объяснили, как именно работает система рекуперации. Как утверждается, автомобилистку заверили в том, что управление электрокаром ничем не отличается от вождения бензинового автомобиля, при этом продавцы знали, что ранее она батарейных машин не водила. Столкнувшись в процессе поездки с резким замедлением автомобиля после отпускания педали газа, водительница испугалась и решила съехать с дороги, но на следующем светофоре Model Y неожиданно резко ускорилась и столкнулась со зданием.
- В исковом заявлении женщина требует компенсировать ей расходы на продолжающееся до сих пор лечение, так как она получила травмы, и моральный ущерб, а также настаивает ещё на ряде выплат. В компании же винят саму автомобилистку, которая, по мнению Tesla, не проявила должной осмотрительности.
В начале года с коллективным иском в США столкнулась компания Toyota. Владельцы целого ряда моделей Toyota и Lexus обвинили производителя в том, что он оснащает свои автомобили заведомо неисправными автоматическими коробками.
Кого поддержим на этот раз?
Клиентку: в дилерстве должны были обо всём предупредить и всё показать
Дилера: аккуратнее ездить надо было
Подождите
Новости загружаются