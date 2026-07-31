Автомобилистка подала на Tesla в суд за то, что не справилась с управлением

Подательница иска утверждает, что ей передали Model Y с активированным режимом Insane — это режим, в котором доступны максимальная мощность двигателей и уровень ускорения. Разогнаться до 60 миль в час (96 км/ч) в таком режиме электрокар способен всего за 3,3 секунды.

Cотрудники автосалона не предупредили об этом потенциальную клиентку. Кроме того, ей не объяснили, как именно работает система рекуперации. Как утверждается, автомобилистку заверили в том, что управление электрокаром ничем не отличается от вождения бензинового автомобиля, при этом продавцы знали, что ранее она батарейных машин не водила. Столкнувшись в процессе поездки с резким замедлением автомобиля после отпускания педали газа, водительница испугалась и решила съехать с дороги, но на следующем светофоре Model Y неожиданно резко ускорилась и столкнулась со зданием.