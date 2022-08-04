В России запретили параллельный импорт автомобилей и запчастей Renault

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Параллельный импорт: что это такое и поможет ли он справиться с дефицитом машин и запчастей
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Минпромторг исключил марку Renault из списка брендов, продукцию которых разрешено ввозить в Россию по схеме параллельного импорта. Как пишут «РИА Новости» со ссылкой на заявление ведомства, связано это с обязательствами, которые на себя взял АвтоВАЗ.
Ранее сообщалось, что ответственность за российские Renault АвтоВАЗ разделит с новообразованным заводом «Москвич»: ему предстоит отвечать за качество автомобилей как правопреемнику «Рено Россия».
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