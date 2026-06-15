Авто.ру AI
Избранное
Поиски
Сравнения
Сообщения
Я продаю
Войти
Разместить объявление
Журнал
Поиск по журналу

Автофестиваль китайской культуры пройдёт в Яхроме 21 июня

Уникальное мероприятие Авто.ру х Чайна Таун состоится уже в третий раз
Новости
2

В ближайшее воскресенье, 21 июня, в подмосковной Яхроме состоится фестиваль Авто.ру х Чайна Таун. Это мероприятие для автолюбителей, ценителей китайской культуры и профессионалов автомобильной индустрии. Особую атмосферу, помимо автомобилей, создадут шоу барабанщиков, танец дракона и выступление китайского льва.

  • Китайские автомобили активно продаются в России и занимают лидирующие позиции на рынке. На фестивале можно будет познакомиться с ними поближе, убедиться в их качестве и надёжности и расстаться со стереотипами о китайском автопроме. Кроме того, гости мероприятия смогут узнать больше об удивительной культуре Китая, традициях, искусстве и современных достижениях этой страны.
  • Также гостей ждёт насыщенная программа: мастер-классы, интерактивные активности от партнеров, захватывающие шоу и выступление белорусской группы Trubetskoy, созданной экс-участником коллектива «Ляпис Трубецкой». Кроме того, организаторы устроят розыгрыш среди покупателей определенной категории билетов: призом станет поездка в Шанхай.
  • Мероприятие пройдёт в парке Яхрома в воскресенье, 21 июня, с 14:00 до 18:00. Билеты разных категорий доступны для покупки на сайте chinatownfest.ru

А за день до Чайна Тауна, 20 июня, на этой же площадке состоится фестиваль японских автомобилей Авто.ру x Japdays. Поклонников японского автопрома ждёт самая большая экспозиция, насчитывающая более 700 машин, развлечения, включая дрифт-такси и бернаут-контест с кубометрами дыма от покрышек, музыкальные выступления и розыгрыш автомобиля. 

Подождите

Объявления загружаются

А у вас китайский автомобиль?

Да
Нет
У меня нет машины

Подождите

Новости загружаются

#Мероприятия#Сделано в Китае
2
Комментарии
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать
Пока нет комментариев
Читать ещё