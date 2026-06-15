Автофестиваль китайской культуры пройдёт в Яхроме 21 июня

Китайские автомобили активно продаются в России и занимают лидирующие позиции на рынке. На фестивале можно будет познакомиться с ними поближе, убедиться в их качестве и надёжности и расстаться со стереотипами о китайском автопроме. Кроме того, гости мероприятия смогут узнать больше об удивительной культуре Китая, традициях, искусстве и современных достижениях этой страны.