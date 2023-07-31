«Автодор» увеличил доход от платных трасс до 32 миллиардов рублей с начала года

Доходы госкомпании «Автодор» от сборов за проезд по платным дорогам за первую половину 2023 года составили 31,9 миллиарда рублей. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на бухгалтерскую отчётность компании, это на 37% больше, чем за тот же период 2022-го.