«Автодор» увеличил доход от платных трасс до 32 миллиардов рублей с начала года

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Трасса М-4 «Дон». Всё, что надо знать про дорогу из Москвы до Чёрного моря
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Доходы госкомпании «Автодор» от сборов за проезд по платным дорогам за первую половину 2023 года составили 31,9 миллиарда рублей. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на бухгалтерскую отчётность компании, это на 37% больше, чем за тот же период 2022-го.
В нынешнем году трасса М-4 «Дон» была модернизирована — появился, к примеру, 70-километровый обход Ростова-на-Дону, который был открыт 15 июня. По подсчётам «Автодора», за месяц после открытия трассы по ней проехало более миллиона автомобилей.
Фото на обложке: «Автодор»
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