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«Автодор» увеличил доход от платных трасс до 32 миллиардов рублей с начала года

НовостиДмитрий ЕлизаровКомменты

Доходы госкомпании «Автодор» от сборов за проезд по платным дорогам за первую половину 2023 года составили 31,9 миллиарда рублей. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на бухгалтерскую отчётность компании, это на 37% больше, чем за тот же период 2022-го.

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  • Отмечается, что динамика роста доходов госкомпании к июню ускорилась. По итогам I квартала «Автодор» заработал 12,7 миллиарда рублей: прошлогодний показатель был превышен на 28,8%.
  • За 2022 год доходы госкомпании от платных дорог выросли на 35% — до 54,3 миллиарда рублей. К концу 2023 года «Автодор» планирует собрать с автомобилистов до 60 миллиардов, что даст прирост доходов в 10,5%.
  • Председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко ранее отмечал, что более половины всех сборов в 2022 году обеспечила федеральная трасса М-4 «Дон», по которой россияне в условиях отмены авиаперелётов едут в отпуска.
  • Отмечается также, что в полтора раза выросли расходы «Автодора» на строительство и реконструкцию дорог: госкомпания потратила на это 196,2 миллиарда рублей.

В нынешнем году трасса М-4 «Дон» была модернизирована — появился, к примеру, 70-километровый обход Ростова-на-Дону, который был открыт 15 июня. По подсчётам «Автодора», за месяц после открытия трассы по ней проехало более миллиона автомобилей.

Пользуетесь платными дорогами?

Фото на обложке: «Автодор»

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