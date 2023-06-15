Путин открыл движение на обходах Аксая и Краснодара

По задумке проектировщиков, у новых трасс две основные задачи: разгрузить подъезды к городам и ускорить поток по трассе М-4 «Дон». Эта магистраль сейчас считается основной транспортной артерией в направлении Юга страны, так как часть местных аэропортов фактически закрыта. По некоторым оценкам, завершение работ сократит общее время пути на автомобиле до черноморского побережья на два часа. Кроме того, новые участки позволят грузоперевозчикам упростить логистику.