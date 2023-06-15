Путин открыл движение на обходах Аксая и Краснодара

Президент Путин по видеосвязи дал старт движению по новым участкам трассы М-4 «Дон» — обходу Аксая (пригорода Ростова-на-Дону) и дальнему западному обходу Краснодара, сообщается на сайте Кремля. Как минимум часть проезда по новым магистралям окажется платной.
- Длина обхода Аксая — 65 километров, состоит он из дорог с четырьмя и шестью полосами. В будущем станет частью Ростовского транспортного кольца. Дальний западный обход Краснодара протянулся на 51 километр. Утверждается, что обе новых трассы построили с опережением графика на 18 и 6 месяцев соответственно, несмотря на 16 путепроводов и 4 моста.
- По задумке проектировщиков, у новых трасс две основные задачи: разгрузить подъезды к городам и ускорить поток по трассе М-4 «Дон». Эта магистраль сейчас считается основной транспортной артерией в направлении Юга страны, так как часть местных аэропортов фактически закрыта. По некоторым оценкам, завершение работ сократит общее время пути на автомобиле до черноморского побережья на два часа. Кроме того, новые участки позволят грузоперевозчикам упростить логистику.
- Как изменится стоимость проезда по М-4 с открытием новых участков, пока не уточняется.
Ранее «Автодор» прогнозировал, что в отпускной сезон средний трафик на магистрали может вырасти с 22 тысяч машин в сутки до 43 тысяч.
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