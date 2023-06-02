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«Автодом» стал дилером Foton и анонсировал первую модель: это конкурент «Газели NN»

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Кирилл Малышев

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Компания «Автодом» расширила своё портфолио, став дилером китайской марки Foton. Старт продаж намечен на август этого года с коммерческой модели Toano, говорится в распространённом пресс-релизе.

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  • Foton Toano выступает прямым конкурентом моделям «Соллерс Атлант», «Газель NN» и Ford Transit. В России предложат цельнометаллические фургоны полной массой 3,5 и 4,2 тонны, а также 16-местные автобусы. Совместно со сторонними фирмами станут выпускаться специальные версии.
  • Ранее «Автодом» подписал дистрибьюторское соглашение и с маркой Forland. Она входит в состав Foton и тоже специализируется на коммерческой технике. Поставлять станут шасси для грузовиков полной массой от 3,5 до 18 тонн. Надстройки на них появятся российского производства.
  • В мае прошлого года появилась информация, что Foton планирует локализовать в России производство нескольких моделей. Среди них называли пикап Tunland и грузовики полной массой 10 и 12 тонн. Однако никаких подвижек за год не произошло.

На прошедшей в конце мая в Москве выставке СТТ-2023 было объявлено о возвращении на российский рынок пикапа Foton Tunland. У нас станут продавать пятиместную версию со 163-сильным дизелем. В максимальной комплектации с 8-ступенчатым «автоматом» машина будет стоить около 3,5 миллиона рублей.

Доверились бы китайскому комтрансу?

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