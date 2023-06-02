«Автодом» стал дилером Foton и анонсировал первую модель: это конкурент «Газели NN»

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Компания «Автодом» расширила своё портфолио, став дилером китайской марки Foton. Старт продаж намечен на август этого года с коммерческой модели Toano, говорится в распространённом пресс-релизе.
На прошедшей в конце мая в Москве выставке СТТ-2023 было объявлено о возвращении на российский рынок пикапа Foton Tunland. У нас станут продавать пятиместную версию со 163-сильным дизелем. В максимальной комплектации с 8-ступенчатым «автоматом» машина будет стоить около 3,5 миллиона рублей.
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