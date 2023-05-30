Согласно ст. 18.3 Правил дорожного движения, в населённых пунктах водители должны уступать дорогу троллейбусам и автобусам, начинающим движение от обозначенного места остановки. Это значит, что транспорт должен иметь возможность беспрепятственно отъехать от остановки и встроиться в крайнюю правую полосу движения вне зависимости от её статуса — обычная это полоса или предназначенная только для общественного транспорта. Но в остальном у автобуса нет приоритета при движении по обычным полосам. Поэтому перестраиваться левее ему придётся внимательно, уступая дорогу попутным машинам.

И даже если правая полоса имеет статус выделенной, то это ничего не меняет: на самой выделенке у автобуса есть преимущество, а выезжать из неё он будет, уступая дорогу. Но бывает и так, что выделенная полоса тоже меняет направление — так же, как проложен маршрут, то есть пересекает остальные полосы движения. В таком случае у автобуса в пределах выделенки будет преимущество.

При этом на загородных дорогах при отсутствии выделенной полосы автобус не имеет приоритета даже при отъезде от остановки: то есть в любом случае должен пропустить движущиеся автомобили.