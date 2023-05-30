ПДД обязывает водителей уступать дорогу общественному транспорту, когда тот отъезжает от остановки. Но что делать водителю легковушки, если автобус не просто отъезжает от остановки, но и намеревается сразу пересечь нескольких полос — например, для разворота на ближайшем перекрёстке? Отвечает юрист.
«Автобус начинает движение от оcтановки по выделенке и тут же перестраивается левее на общие полосы, чтобы выполнить разворот по своему маршруту. Должны ли мы ему уступать, и кто будет виноват, если случится авария?»
Согласно ст. 18.3 Правил дорожного движения, в населённых пунктах водители должны уступать дорогу троллейбусам и автобусам, начинающим движение от обозначенного места остановки. Это значит, что транспорт должен иметь возможность беспрепятственно отъехать от остановки и встроиться в крайнюю правую полосу движения вне зависимости от её статуса — обычная это полоса или предназначенная только для общественного транспорта. Но в остальном у автобуса нет приоритета при движении по обычным полосам. Поэтому перестраиваться левее ему придётся внимательно, уступая дорогу попутным машинам.
И даже если правая полоса имеет статус выделенной, то это ничего не меняет: на самой выделенке у автобуса есть преимущество, а выезжать из неё он будет, уступая дорогу. Но бывает и так, что выделенная полоса тоже меняет направление — так же, как проложен маршрут, то есть пересекает остальные полосы движения. В таком случае у автобуса в пределах выделенки будет преимущество.
При этом на загородных дорогах при отсутствии выделенной полосы автобус не имеет приоритета даже при отъезде от остановки: то есть в любом случае должен пропустить движущиеся автомобили.
Комментарии
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий