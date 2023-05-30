Оставить коммент

Все летние изменения для водителей: новые штрафы, изменения в ОСАГО, налоги в Госуслугах и другое

Автобус пересекает несколько полос: надо ли ему уступать? Отвечает юрист

Разбор

Юлия Цветкова

Комменты

ПДД обязывает водителей уступать дорогу общественному транспорту, когда тот отъезжает от остановки. Но что делать водителю легковушки, если автобус не просто отъезжает от остановки, но и намеревается сразу пересечь нескольких полос — например, для разворота на ближайшем перекрёстке? Отвечает юрист.

«Автобус начинает движение от оcтановки по выделенке и тут же перестраивается левее на общие полосы, чтобы выполнить разворот по своему маршруту. Должны ли мы ему уступать, и кто будет виноват, если случится авария?»

Юлия Цветкова

Юрист, автор книги «В очереди за правосудием»

Согласно ст. 18.3 Правил дорожного движения, в населённых пунктах водители должны уступать дорогу троллейбусам и автобусам, начинающим движение от обозначенного места остановки. Это значит, что транспорт должен иметь возможность беспрепятственно отъехать от остановки и встроиться в крайнюю правую полосу движения вне зависимости от её статуса — обычная это полоса или предназначенная только для общественного транспорта. Но в остальном у автобуса нет приоритета при движении по обычным полосам. Поэтому перестраиваться левее ему придётся внимательно, уступая дорогу попутным машинам.

И даже если правая полоса имеет статус выделенной, то это ничего не меняет: на самой выделенке у автобуса есть преимущество, а выезжать из неё он будет, уступая дорогу. Но бывает и так, что выделенная полоса тоже меняет направление — так же, как проложен маршрут, то есть пересекает остальные полосы движения. В таком случае у автобуса в пределах выделенки будет преимущество.

При этом на загородных дорогах при отсутствии выделенной полосы автобус не имеет приоритета даже при отъезде от остановки: то есть в любом случае должен пропустить движущиеся автомобили.

Вам часто мешают автобусы?

Комментарии

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2023 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании