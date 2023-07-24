Аварий с такси в Москве стало меньше на 13 процентов

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За первые шесть месяцев этого года аварийность с участием такси в Москве сократилась на 13%. При этом количество поездок за тот же период выросло на 7%, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса.
Парк активных машин год назад составлял 90,4 тысячи, а сейчас достиг 92,2 тысячи единиц. Доля китайских автомобилей за год взлетела в 10 раз, с 3% до 30%. При этом дефицит новых машин сохраняется во всех сегментах.
Фото на обложке с сайта mos.ru
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