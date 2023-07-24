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Аварий с такси в Москве стало меньше на 13 процентов

НовостиКирилл МалышевКомменты

За первые шесть месяцев этого года аварийность с участием такси в Москве сократилась на 13%. При этом количество поездок за тот же период выросло на 7%, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса.

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  • В январе-июне на такси в Москве совершено 189 миллионов поездок. На них пришлось 850 зафиксированных ДТП. Год назад поездок было 176 миллионов, а инцидентов в них — 971.
  • Растут и другие показатели деятельности такси. Среднее количество поездок за сутки выросло с 974 тысяч до 1,05 миллиона. Средняя длина увеличилась с 11,2 до 11,6 километра (+4%), но при этом средняя продолжительность прибавила всего 1%, —  с 21,4 до 21,6 минуты.

Парк активных машин год назад составлял 90,4 тысячи, а сейчас достиг 92,2 тысячи единиц. Доля китайских автомобилей за год взлетела в 10 раз, с 3% до 30%. При этом дефицит новых машин сохраняется во всех сегментах.

Какой транспорт предпочитаете?

Фото на обложке с сайта mos.ru

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