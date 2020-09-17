Названы самые нужные опции в машине и лучшие комплектации

Средние комплектации у российских покупателей новых автомобилей пользуются вдвое большей популярностью, чем топовые, выявило исследование Авто.ру. Дополнительное оборудование у дилера готовы покупать только 30% заказчиков.
В среднем покупку автомобиля в базовой комплектации рассматривают только 8% участников исследования. Топовую собираются купить 30%, а вот средняя стала выбором сразу 62% опрошенных. Впрочем, примерно столько же покупателей премиального сегмента ориентируются как раз на максимальный уровень оснащения.
Чуть более половины респондентов предпочтут автомобиль классом выше, но хуже оснащённый, машине в насыщенной комплектации, но более низкого класса.
Покупателей, готовых ожидать автомобиль в нужной комплектации вместо покупки из наличия, оказалось ещё больше — 75%. Около 70% опрошенных заявили, что не планируют пользоваться услугами дилерских центров при установке дополнительного оборудования. Тем не менее, если речь идёт об автомобиле дороже 2,5 млн рублей, доля тех, кто поставит «допы» сразу у дилера, вырастает до 41%.
Одной из самых популярных «опций мечты» в среднем и дорогом ценовых сегментах участники исследования назвали автопилот. Кроме него, упоминаются панорамная крыша, водительские ассистенты и массажные кресла. Мечты покупателей более доступных автомобилей куда ближе к реальности: респонденты заявили, что предпочтут климат-контроль, камеру заднего вида или подогрев руля и лобового стекла.