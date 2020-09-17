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Названы самые нужные опции в машине и лучшие комплектации

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Дмитрий Елизаров

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Средние комплектации у российских покупателей новых автомобилей пользуются вдвое большей популярностью, чем топовые, выявило исследование Авто.ру. Дополнительное оборудование у дилера готовы покупать только 30% заказчиков.

  • В среднем покупку автомобиля в базовой комплектации рассматри­вают только 8% участников исследо­вания. Топовую собираются купить 30%, а вот средняя стала выбором сразу 62% опрошенных. Впрочем, примерно столько же покупателей премиального сегмента ориентиру­ются как раз на максимальный уровень оснащения.

  • Чуть более половины респондентов предпочтут авто­мобиль классом выше, но хуже оснащённый, машине в насыщенной комплектации, но более низкого класса.

  • Покупателей, готовых ожидать автомобиль в нужной комплектации вместо покупки из наличия, оказалось ещё больше — 75%. Около 70% опрошенных заявили, что не планируют пользо­ваться услугами дилерских центров при установке дополни­тельного оборудо­вания. Тем не менее, если речь идёт об автомобиле дороже 2,5 млн рублей, доля тех, кто поставит «допы» сразу у дилера, вырастает до 41%.

  • Одной из самых популярных «опций мечты» в среднем и дорогом ценовых сегментах участники исследо­вания назвали автопилот. Кроме него, упомина­ются панорамная крыша, водитель­ские ассистенты и массажные кресла. Мечты покупателей более доступных автомобилей куда ближе к реальности: респонденты заявили, что пред­почтут климат-контроль, камеру заднего вида или подогрев руля и лобового стекла.

А вам какая опция ближе?

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