Audi RS 3 стал в полтора раза мощнее после тюнинга в ABT

Ателье ABT Sportsline, известное своей доработкой автомобилей Audi, представило новый проект под названием ABT RS3 630. Это комплексно доработанный хот-хэтч Audi RS 3: в частности, отдача его 2,5-литровой «пятёрки» выросла со штатных 400 до 630 л.с. Ателье сделало RS3 630 частью программы празднования собственного 130-летия (годом основания семейной компании считается 1896-й) и выпустит только 30 таких машин.
- В ABT разработали для двигателя RS 3 оригинальную систему наддува, дополнив её интеркулером, системой впрыска воды и рядом других доработок. В итоге мотор хот-хэтча генерирует до 700 Нм, а его отдача делает пятидверку от ABT мощнее Audi R8. Двигатель суперкара, уже снятого с производства, развивал до 620 л.с. Модернизированный хэтчбек способен разогнаться до 300 км/ч.
- Помимо форсированного двигателя ABT RS3 630 отличается заново настроенной подвеской и рядом визуальных акцентов, выполненных по традиции ателье достаточно сдержанно. При этом образ лимитированной пятидверки дополнен яркими 20-дюймовыми колёсами. Основная доработка в интерьере — новые спортивные кресла с логотипом ABT Sportsline.
В мае ателье показало модифицированную Audi A6 актуального поколения, которая стала своего рода альтернативой отсутствующей пока в семействе заводской S-модификации. В этом случае модель также доработали комплексно, но отдачу силовой установки увеличили лишь на 60 сил.
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