Audi RS 3 стал в полтора раза мощнее после тюнинга в ABT

В ABT разработали для двигателя RS 3 оригинальную систему наддува, дополнив её интеркулером, системой впрыска воды и рядом других доработок. В итоге мотор хот-хэтча генерирует до 700 Нм, а его отдача делает пятидверку от ABT мощнее Audi R8. Двигатель суперкара, уже снятого с производства, развивал до 620 л.с. Модернизированный хэтчбек способен разогнаться до 300 км/ч.