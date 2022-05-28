Ателье Zagato представило открытый спорткар Mostro с двигателем Maserati

Дизайн продиктован гоночной моделью Maserati 450S из 1950‑х, у которой была версия с кузовом от Zagato. Отсюда же взято и название Mostro, что в переводе с итальянского означает «монстр» — так машину с необычной внешностью называл знаменитый гонщик Стирлинг Мосс, выступивший на ней в ряде соревнований.