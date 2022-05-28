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Ателье Zagato представило открытый спорткар Mostro с двигателем Maserati

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Михаил Кондратьев

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Кузовное ателье Zagato представило новую модель, которая стала открытой версией двухдверного спорткара Mostro, показанного ещё в 2015 году. Новинку под названием Mostro Barchetta подготовили с двумя двигателями Maserati на выбор, всего будет выпущено лишь пять экземпляров.

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  • Баркетта, как и купе семилетней давности, построена на базе бельгийского суперкара Gillet Vertigo 5. От него позаим­ствованы углепластиковый монокок, стальной задний подрамник и двухрычажные подвески с горизонтальными амортизаторами. Однако в обоих случаях итальянская фирма разработала полностью оригинальный кузов. 
  • Дизайн продиктован гоночной моделью Maserati 450S из 1950‑х, у которой была версия с кузовом от Zagato. Отсюда же взято и название Mostro, что в переводе с итальянского означает «монстр» — так машину с необычной внешностью называл знаменитый гонщик Стирлинг Мосс, выступивший на ней в ряде соревнований. 

Maserati 450S Costin Zagato Coupe 1957 года

  • У Mostro Barchetta Zagato нет даже съёмной крыши и отсутствует большое антикрыло, которое было у купе. При этом выпуск открытого спорткара потребовал изготовления ряда новых элементов кузова: рамки лобового стекла, дверей со стёклами и панели позади салона. 
  • От двухдверной версии новинка отличается также внутри. Если у подчёркнуто трекового купе был «спартанский» интерьер с каркасом безопасности, то у баркетты вполне «гражданский» салон с обычными приборами и отделкой с использованием кожи. 
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Купе Mostro Zagato 2015 года

  • Ещё одно отличие кроется в моторной гамме. Стандартным двигателем для Mostro Barchetta стал атмосферный 4,2-литровый V8 мощностью 420 л.с. производства Maserati — этот же мотор получило и купе 2015 года. Однако опционально для баркетты предложили другой агрегат итальянской марки, позаимствованный у суперкара MC20, — это турбированный V6 объёмом 3,0 литра, который выдаёт 630 л.с. 
  • Пару двигателю в обоих случаях составляет шестиступенчатая секвентальная коробка передач. Динамические характери­стики объявлены не были, но известно, что весит автомобиль всего 1200 килограммов (распределение массы по осям — 50:50).
  • О стоимости новинки информации тоже нет.

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