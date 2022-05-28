Ателье Zagato представило открытый спорткар Mostro с двигателем Maserati

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Кузовное ателье Zagato представило новую модель, которая стала открытой версией двухдверного спорткара Mostro, показанного ещё в 2015 году. Новинку под названием Mostro Barchetta подготовили с двумя двигателями Maserati на выбор, всего будет выпущено лишь пять экземпляров.
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