Aston Martin создал дикий внедорожник с V12, но только для виртуальности

Dreadnought получил нарочито вызывающую внешность, подчёркнуто внедорожные шины и огромный дорожный просвет. При этом, несмотря на отсутствие в официальной линейке Aston Martin подобного транспорта, в передней части Dreadnought всё же сформирована фирменная радиаторная решётка. Футуристичный двухместный интерьер включает в себя необычное рулевое колесо, акцентированный при помощи отделки селектор трансмиссии и миниатюрные приборные дисплеи. У пассажира имеется собственный экран, на который выводятся штурманские показания.