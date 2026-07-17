Aston Martin создал дикий внедорожник с V12, но только для виртуальности

Компания Aston Martin представила Dreadnought. Это брутальный внедорожник, который охарактеризован компанией как тактическое транспортное средство. Известно, что он получил 12-цилиндровый двигатель, но прокатиться на «Дредноуте» в реальной жизни не получится. Внедорожник спроектирован исключительно для виртуального пространства видеоигры Call of Duty: Modern Warfare 4, релиз которой запланирован на конец октября.
- Dreadnought получил нарочито вызывающую внешность, подчёркнуто внедорожные шины и огромный дорожный просвет. При этом, несмотря на отсутствие в официальной линейке Aston Martin подобного транспорта, в передней части Dreadnought всё же сформирована фирменная радиаторная решётка. Футуристичный двухместный интерьер включает в себя необычное рулевое колесо, акцентированный при помощи отделки селектор трансмиссии и миниатюрные приборные дисплеи. У пассажира имеется собственный экран, на который выводятся штурманские показания.
- В компании заявили, что Dreadnought бронирован и укомплектован как интегрированными боевыми системами, так и возможностью хранения лёгкого вооружения. О технических характеристиках внедорожника, за исключением типа ДВС, ничего не сообщается.
- Партнёры Aston Martin по проекту из Infinity Ward и Activision отметили, что управляемость и физика необычного виртуального транспорта будут соответствовать традициям британского бренда. Для автопроизводителя же участие во франшизе Call of Duty должно стать дополнительным способом заявить о себе на перспективную аудиторию.
В июне Aston Martin и Curv Racing показали новую версию своего сим-рига для виртуальных гонок. Система стилизована под болид Valkyrie и оценена в начальные 80 тысяч долларов.
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