Aston Martin представил суперкар для дома за 80 тысяч долларов: это симулятор

Углепластиковый корпус симулятора в целом сохранил свою прежнюю форму, но окрашивается сейчас в те же цвета, что и лемановские болиды Aston Martin. Кроме того, установка под названием AMR C01-R Hypercar Edition отличается новым рулевым колесом. Его форма полностью скопирована с руля спортпрототипа. Руль делают из карбона и алюминия и оснащают не только кнопками и подрулевыми переключателями, но и собственным дисплеем. Наконец, посадка гонщика в симуляторе также повторяет позу пилота болида.