Aston Martin представил суперкар для дома за 80 тысяч долларов: это симулятор

Компания Aston Martin представила очередную итерацию своей установки для симрейсинга, созданную в содружестве с фирмой Curv Racing. Суперкар для виртуальных гонок стилизован под болиды Valkyrie, которые будут выступать в нынешнем «Ле-Мане», и выйдет тиражом 24 экземпляра. Оценили симулятор в 58 750 фунтов (почти 80 тысяч долларов или 5,6 миллиона рублей) — сумму, за которую можно приобрести полноценный спортивный автомобиль.
- Углепластиковый корпус симулятора в целом сохранил свою прежнюю форму, но окрашивается сейчас в те же цвета, что и лемановские болиды Aston Martin. Кроме того, установка под названием AMR C01-R Hypercar Edition отличается новым рулевым колесом. Его форма полностью скопирована с руля спортпрототипа. Руль делают из карбона и алюминия и оснащают не только кнопками и подрулевыми переключателями, но и собственным дисплеем. Наконец, посадка гонщика в симуляторе также повторяет позу пилота болида.
- Основатель Curv Racing и тест-пилот Aston Martin Даррен Тёрнер заявил, что разрабатывая новый симулятор, дизайнеры стремились прежде всего к аутентичности: «Мы хотели, чтобы ощущения были максимально приближены к ощущениям от вождения гиперкара Valkyrie». С аппаратной точки зрения ощущения будут обеспечиваться изогнутым 49-дюймовым дисплеем, видеокартой Nvidia RTX 50 Series, 32 Гб «оперативки» и SSD-накопителем на 2 Тб.
Одним из последних знаковых событий в области виртуальных гонок стал майский релиз Forza Horizon 6. Ещё до появления игры в свободном доступе стало известно, что одного из ранних пользователей забанили до 31 декабря 9999 года.
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