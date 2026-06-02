Бывшие разработчики Forza Horizon анонсировали собственную игру

Британская студия Maverick Games, основанная бывшими разработчиками гоночной серии Forza Horizon, официально анонсировала дебютный проект под названием Clutch. Игра позиционируется как кинематографичный автомобильный экшен с открытым миром и глубокой сюжетной линией, а релиз намечен на весну 2027 года.
- В дебютном трейлере отметились Nissan Skyline GT-R R34, Porsche 911, BMW 8 Series, Lotus Emira, Mazda RX-7, BMW M3 GTR E46, Nissan 350Z и другие легендарные модели. Причём не только из числа спорткаров: засветился также внедорожник Land Rover Defender.
- Действие развернётся на территории Французской Ривьеры. В центре повествования окажется история брата и сестры — многообещающих гонщиков. Сюжетная линия свяжет между собой участие в вымышленном гоночном чемпионате и деятельность в криминальном автомобильном подполье.
- Игровой процесс Clutch объединит элементы традиционных кольцевых соревнований на закрытых трассах и уличных гонок в открытом пространстве. Важной частью геймплея станут полицейские погони. В них игроки смогут использовать различные устройства, включая систему подачи закиси азота и скрытые под днищем автомобилей гарпуны для скоростного прохождения сложных поворотов.
- Многопользовательский режим заявлен в формате PvPvE, где пользователям предстоит не только соревноваться друг с другом, но и объединять усилия для ухода от преследования искусственного интеллекта. Акцент разработчики делают на высокой детализации машин, проработанной системе повреждений кузова и возможностях глубокой визуальной кастомизации.
- Релиз запланирован на весну 2027 года для платформ PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК, а расширенная презентация игрового процесса состоится в рамках грядущего мероприятия Summer Game Fest, который пройдёт с 5 по 8 июня.
Вышедшая в мае Forza Horizon 6 получила высокие оценки от игрового сообщества и стала бестселлером в Steam. При этом одного из пользователей уже успели забанить на 8 тысяч лет.
