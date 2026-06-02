Бывшие разработчики Forza Horizon анонсировали собственную игру

В дебютном трейлере отметились Nissan Skyline GT-R R34, Porsche 911, BMW 8 Series, Lotus Emira, Mazda RX-7, BMW M3 GTR E46, Nissan 350Z и другие легендарные модели. Причём не только из числа спорткаров: засветился также внедорожник Land Rover Defender.

Действие развернётся на территории Французской Ривьеры. В центре повествования окажется история брата и сестры — многообещающих гонщиков. Сюжетная линия свяжет между собой участие в вымышленном гоночном чемпионате и деятельность в криминальном автомобильном подполье.

Игровой процесс Clutch объединит элементы традиционных кольцевых соревнований на закрытых трассах и уличных гонок в открытом пространстве. Важной частью геймплея станут полицейские погони. В них игроки смогут использовать различные устройства, включая систему подачи закиси азота и скрытые под днищем автомобилей гарпуны для скоростного прохождения сложных поворотов.

Многопользовательский режим заявлен в формате PvPvE, где пользователям предстоит не только соревноваться друг с другом, но и объединять усилия для ухода от преследования искусственного интеллекта. Акцент разработчики делают на высокой детализации машин, проработанной системе повреждений кузова и возможностях глубокой визуальной кастомизации.